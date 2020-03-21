 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 21 آذار (مارس) 2020

الوساطة: تقليص وفود التفاوض في جوبا بسبب (كورونا)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 39.1 كيلوبايت
التعايشي يدلي بتصريحات وبجانبه مستشار سلفا كير توت قلواك - إرشيف

جوبا 21 مارس 2020 - أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا، السبت، تقليص أعداد المشاركين في التفاوض بسبب الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا والإبقاء على المفاوضين الرئيسين والوسطاء الأساسيين فقط.

وقالت الوساطة طبقا لوكالة السودان للأنباء، إنه سيتم تقليص السكرتارية وستغير ترتيبات الجلوس في قاعة الاجتماعات وطريقة تنوير الإعلام.

يذكر أن دولة جنوب السودان، أصدرت توجيهات تتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد، وألغت بموجبها الفعاليات والتجمعات وأغلقت المدارس والجامعات.

إلا أن الوساطة أكدت استمرار التفاوض في هذا الوقت الحرج وفقا لموجهات تراعي تلك الإجراءات الاحترازية.

والجمعة تم الإعلان عن اتفاق وفد الحكومة السودانية وقيادات مسار دارفور، على إنشاء مفوضية الرعاة والرحل، لوضع الأسس والبرنامج لتطوير القطاع، ضمن اتفاق ملف تنمية الرحل والرعاة.

وقال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان المتحدث باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق، الذي أبرمته الأطراف حول قطاع الرعاة والرحل، "يمثل خطوة مهمة لإرساء دعائم الاستقرار في دارفور، باعتبار أن الصراع هناك حول الموارد".

وأشار التعايشي إلى أن الأطراف اتفقت على مخاطبة القضايا المرتبطة بالرحل على عدد من المستويات تتمثل في المبادئ العامة التي تستند عليها فكرة تنمية قطاع الرحل على المستوى القومي والاتفاق على مفوضية الرحل، بالإضافة إلى اتفاق الأطراف على استراتيجية مدتها عشر سنوات تخاطب جذور قضايا الرحل، وتتضمن تطوير حياتهم بإنشاء المشروعات التنموية للقطاع الذي تخلف كثيرا، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعايش السلمي بين مكونات دارفور.

ومن جانبه، قال نمر محمد عبد الرحمن القيادي في الجبهة الثورية إن الاتفاق بشأن ملف الرعاة والرحل خاطب واحدة من القضايا التي ظلت مهملة لمدة طويلة من خلال مقاربة جديدة، مشيرا إلى أن الاتفاق، الذي سيساهم في اقتصاد السودان، شمل رؤية ومشاركة أهل المصلحة.

وأضاف أن مفوضية الرحل مهمتها وضع الأسس والبرامج لمساعدة القطاع وتوفير الخدمات، لافتا إلى أن مخاطبة قضايا الرحل ستساعد في استدامة السلام في دارفور.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تأجيل أم تعجيل!! 2020-03-21 23:30:04 بقلم : خالد التيجاني النور (1) الاهتمام الفائق الذي أبدته الحكومة بشأن الطوارئ الصحيةعلى خلفية جائحة كورونا، أمر محمود وجهد مقدر، وهي مبادرة في محلها سواء من ناحية سرعة الاستجابة لمواجهة هذا التحدي في وقت مبكر تحسباً، (...)

ثرثرة تحت حمى الكورونا 2020-03-16 15:48:57 بقلم : محمد عتيق حمى الله شعبنا وبلادنا من الأوبئة والفيروسات ، القديمة منها والمتجددة .. إذا كان فيروس كورونا وباءاً قاتلاً أمسك بتلابيب العلماء الباحثين وبأنفاس الأنظمة والشعوب ، فإن الذي لا يعرفه هذا العالم أن شعب (...)

حكاية شعبية على طاولة الهموم الاقتصادية 2020-03-16 06:16:45 بقلم : السر سيد أحمد في السادس عشر من فبراير الماضي شهدت حظيرة الدواجن في قرية ود بلال إدخال 25 ألف كتكوت لآنتاج دجاج لاحم بعد 38 يوما وتقضي الخطة القيام بدورة أخرى قبل رمضان والاستفادة من الطلب المتزايد في السوق على (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.