الوساطة: تمديد مفاوضات الحكومة و(الشعبية) لأسبوع

جوبا 5 يونيو 2021- قررت الوساطة الجنوبية سودانية تمديد فترة التفاوض بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة عبد العزيز الحلو لمدة اسبوع .

مقرر فريق الوساطة ضيو مطوك

وأفاد مقرر فريق الوساطة ضيو مطوك في تصريحات صحفية السبت أن المفاوضات ستتواصل إلى الثالث عشر من يونيو الجاري بهدف تقريب وجهات النظر ومعالجة القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

وأشار الى ان الوساطة عقدت اجتماعات مشتركة مع الوفدين كل على حدة لمعرفة المواقف التي لم يصل الطرفان فيها إلى اتفاق.

واوضح مطوك ان جلسات التفاوض بين الطرفين ستستأنف يوم الاثنين المقبل 7-6-2021م للتباحث حول معالجة الموضوعات التي لم يصل الطرفان فيها لتوافق.

واقترحت مسودة الاتفاق الاطاري التي قدمتها الحركة الشعبية لوفد الحكومة استبدال مؤسسات الحُكم السياسية والقضائية، وهي قضايا تخالف نصوص الوثيقة الدستورية المعدلة التي تقول الحكومة إنها مرجعية التفاوض.

ولم يتم الكشف عن القضايا الخلافية، لتكتم وفود التفاوض والوساطة الجنوب سودانية عليها، في محاولة منهم لعدم تأثير الرأي العام على العملية السلمية التي بدأت في 26 مايو الفائت.

واقترحت الحركة في الاتفاق الاطاري تكوين مجلس رئاسي من رؤساء الأقاليم تؤول إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، بدلا عن المجلس السيادة الحالي، وأن تقتصر مهام رئيس الوزراء على الأشراف على أداء الجهاز التنفيذي.

وحوى الاتفاق الاطاري قضايا في فصل الدين عن الدولة، منها جعل عطلة نهاية الأسبوع الأربعاء وإلغاء قانون الزكاة والقوانين القائمة على الدين وتغيير المنهج الدراسي.