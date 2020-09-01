الوساطة تمهل أطراف اتفاق السلام 14 يوماً لإنهاء الجداول الزمنية للتنفيذ

رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس مع حمدوك خلال زيارة الأخير لجوبا في سبتمبر 2019.. صورة لـ (سودان تربيون)

جوبا 1 سبتمبر 2020 – حددت الوساطة الجنوب سودانية، 14 يوماً، لتُنهي الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وضع جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق المُوقع بين الطرفين بالأحرف الأولي.

جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك بين الوفد الحكومي لمفاوضات السلام وقيادات مكونات الجبهة الثورية، عُقد الثلاثاء، بمقر التفاوض، بجنوب السودان.

وقال رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، في تصريح صحفي: "عقدنا اجتماعا مشتركا بين وفد الحكومة وأطراف التفاوض، تناقشنا معا ما علينا فعله بعد التوقيع بالأحرف الأولى، فهنالك قضايا متعلقة بالمصفوفة الزمنية لتنفيذ الاتفاق وهذا الامر يحتاج وقتا وعملا فنيا".

وأضاف: "آمن الجميع على الروح الإيجابية للتفاوض وسنستمر في هذه الروح لتنفيذ الاتفاق، وندرك التحديات التي تمر بها البلاد سواء كانت سياسية او اقتصادية ولا يمكن عبور ذلك الا من خلال كل المكونات".

وأشار إدريس إلى وجود لجان فنية خاصة بالترتيبات الفنية والقضايا السياسية والاقتصادية، إضافة لقضايا أخرى، تُرتب جدول جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق، الموقع بين الطرفين أمس الاثنين.

وأفاد بأن الوساطة الجنوب سودانية حددت أسبوعين للانتهاء من عمل لجنة المصفوفة، متوقعًا الانتهاء منه خلال الفترة المحددة، ليتم بعدها النظر في ترتيب أمر التوقيع النهائي على اتفاق سلام السودان.

وأكد رئيس الجبهة الثورية استعدادهم لتحمل المسؤولية كاملة للمساعدة على استقرار الأوضاع في البلاد.

وسيشارك قادة مكونات الجبهة الثورية، بموجب الاتفاق، بصورة فعالة في مؤسسات المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، لضمان تنفيذ الاتفاق الذي يقول موقعيه إنه سيُنهي أزمات كبيرة تعيشها البلاد، خاصة عودة أكثر من مليوني نازح إلى مناطقهم التي فروا منها أثناء الحرب في إقليم دارفور.