الوساطة تمهل الأطراف السودانية 24 ساعة للاتفاق على (إعلان مبادئ)

جوبا 21 ديسمبر 2019 - أمهلت الوساطة الجنوب سودانية لمفاوضات السلام، الخاصة بالسودان، الأطراف 24 ساعة من أجل التوصل إعلان المبادئ قبل الدخول في التفاوض المباشر كما قررت استبعاد أي طرف غير موقع على إعلان جوبا.

توت قلواك يتوسط الفريق كباشي وعمار أموم بعد توقيع أجندة التفاوض

وأعلن رئيس فريق الوساطة توت قلواك إمهال الأطراف يوما واحدا كفرصة أخيرة من أجل التوصل إلى تفاهمات حول القضايا محل الخلاف.

وأضاف: "بعد ذلك ستقوم الوساطة بتقديم مقترح لحل الأزمة تمهيدا للدخول في تفاوض مباشر".

وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس الفائت، لإنهاء الصراع المسلح الدائر في عدة أقاليم داخل السودان.

وجرى التوقيع على إعلان جوبا، في سبتمبر، بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية، وجُدد الإعلان منتصف الشهر الجاري.

من جهة أخرى قال رئيس فريق الوساطة توت قلواك، السبت، إن الوساطة لن تجلس إلى أي طرفٍ غير موقع على إعلان جوبا.

وأضاف قلواك للصحفيين عقب رفعه جلسة التفاوض التي كانت مقررة لفتح مسار الشرق، لن نتفاوض مع أي جهة غير موقعة على إعلان جوبا مطلقا.

وكان عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، أعلن الخميس، استئناف التفاوض حول مسار شرق السودان اليوم السبت.

ونقلت (العين) الإخبارية عن قلواك، قوله بوجود خلافات حول الرؤي دخل مسار شرق السودان، الأمر الذي يهدد بنسف العملية التفاوضية في وقت يشهد فيه الشرق من حين لآخر توترات أمنية.

وفشلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية بزعامة الحلو، التوصل إلى اتفاق حول إعلان المبادئ المشترك، الذي يمهد للعملية التفاوضية المباشرة.

وقال وزير العدل نصر الدين عبدالباري، الجمعة " فشلنا في التوصل إلى اتفاق حول علاقة الدين بالدولة لأن لكل طرف رؤيته المختلفة".

وتابع: "لم نتوصل إلى نقطة مشتركة حول الدين والدولة والتشريعات".

وقال عضو الوساطة ضيو مطوك، للصحفيين إن الوساطة استجابت لرؤية الحركات لتقسيم التفاوض الي خمسة مسارات.

وأضاف" كنا نرى أن تجتمع حركات الكفاح المسلح تحت راية الجبهة الثورية، فيما رأت هي الانقسام الى 5 مسارات، فاستجابت الوساطة في وقت لا يمكنها فيه فرض رأيها قبل انطلاق المفاوضات".

وحول وفد شرق السودان قال مطوك إن الجبهة الثورية لسوء تفاهم وصدامات داخلية سحبت قيادات الشرق.

وأردف " نحن رأينا في الوساطة إذا أردنا تحقيق السلام الحقيقي فلابد من تحقيق صلح في شرق السودان".

وشدد على عدم وجود ما يمنع وصول وفد من الشرق واللحاق بإخوانهم للدخول في مفاوضات مع الحكومة لتحقيق السلام.

وعن مسار الجولة قال مطوك إنها تمضي بنحو جيد وأن الأطراف بدأت في تقديم أوراقها حول القضايا على طاولة التفاوض.

ونوه الى تشكيل لجان متعددة في كل محاور المفاوضات للرد على القضايا المطروحة من الحركات والحكومة.

وتابع "الآن المفاوضات تسير بصورة طيبه في إسبوعها الثاني ولو سارت على ذات النهج أتوقع أن تحرز تقدماً كبيراً نحو تحقيق السلام خلال الأيام القادمة".

وأوضح ان القضايا الآن بالفعل مطروحة على طاولة التفاوض وأن الوساطة تسعى لوصول الأطراف لنقطة اتفاق.

وقال "نحن حتى الآن لم نتحدث عن فرض مواقف والمساحة لا زالت مفتوحة أمام طرفي التفاوض للحوار، ونتمنى ان لا نلجأ لفرض أي موقف على أي طرف".

وحول طرح الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو قال ضيو "ليس هنالك أي اختلاف لحركة عبد العزيز الحلو مع ما هو مطروح في الساحة السودانية، بل بالعكس الحلو جزء أصيل مما تم في السودان من تغيير، والشعارات التي رفعها قبل (30) عاماً هي ذات الشعارات التي تسيطر على الشارع السوداني الآن".