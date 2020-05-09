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الوساطة في جوبا تمدد مفاوضات سلام السودان إلى أجل غير مسمى

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توت قلواك الوسيط الرئيسي في المفاوضات السودانية بجوبا

جوبا 9 مايو 2020 - أعلنت وساطة دولة جنوب السودان، السبت، تمديد مفاوضات السلام في السودان لأجل غير مسمى، بعد انتهاء المدة المحددة دون الإعلان عن التوصل لاتفاق.

وقال رئيس فريق الوساطة مستشار رئيس حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن التمديد جاء بناء على رغبة الأطراف في إكمال المفاوضات وجديتهما في الوصول إلى اتفاق سلام شامل.

وأشار إلى أن جلسات التفاوض أظهرت جدية الحكومة السودانية والجبهة الثورية في التوصل إلى اتفاق حقيقي والتزامهما في تمديد عملية التفاوض من وقت لآخر.

ونوه إلى أنه وللحاجة الماسة لضرورة التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم في السودان، فإن الوساطة رأت ضرورة تواصل جلسات التفاوض بين الطرفين إلى حين تكملة القضايا والموضوعات العالقة والتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

ولم يحدد بيان الوساطة موعدا زمنيا للمهلة الجديدة.

وفي 9 أبريل الماضي اتفقت أطراف مفاوضات سلام السودان، على تمديد فترة التفاوض شهر، إلى 9 مايو الجاري.

كما توقفت المفاوضات بعد اتخاذ السلطات السودانية اجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل مفاوضات السلام 5 مسارات، هي إقليم دارفور ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة سودانية بعد أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل 2019 عمر البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات مناهضة لحكمه.



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