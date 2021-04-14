الوفد السوداني يتوجه لإسرائيل الجمعة أو السبت ويضم ممثلا للحكومة التنفيذية

البرهان ابتدر خطوات التطبيع مع اسرائيل في عنتيبي الأوغندية

الخرطوم 14 أبريل 2021 ـ كشفت مصادر عليمة أن الوفد السوداني الذي سيزور إسرائيل سيصل تل أبيب الجمعة أو السبت بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني الإسرائيلي الـ73، وأن الوفد سيضم ممثلا للحكومة التنفيذية.

وقالت المصادر لسودان تربيون إن الزيارة الرسمية التي تعد الأولى من نوعها متزامنة عن قصد بتقديم المعايدة بمناسبة عيد الاستقلال الإسرائيلي، ما ينطوي على اعتراف بدولة إسرائيل وهو ما سيدفع بخطوات التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب.

ورجحت أن يكون وزير العدل نصر الدين عبد البارئ ضمن وفد الحكومة السودانية الذي سيضم أيضا عسكريين وأمنيين وسياسيين.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الزيارة ستعود بمكاسب اقتصادية للسودان من واقع أن تل أبيب لديها فائض في ميزانيتها وتقدم مساعدات للدول المطبعة وتلك التي تشاركها الاحتفال بعيدها الوطني.

وأفادت أن المشاركة في العيد الوطني لإسرائيل احد حزم التطبيع التي تثبت الجدية، ورجح أن تفتح الخطوة فرصا السودان للحصول على تمويل مباشر من صناديق التمويل الدولية ومستثمرين داعمين للاستيطان.

وتسارعت وتيرة التطبيع بين السودان وإسرائيل بعد لقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا في فبراير 2020.