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اليابان تدعم (يونيسف) لمساعدة 40 ألف طفل وأسرة في جبل مرة بغرب السودان

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الخرطوم 30 مارس 2021 - تلقت منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسف) دعما من حكومة اليابان لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة لـ 40 ألف طفل وأسرهم في منطقة جبل مرة بولاية شمال دارفور.

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نازحون من جبل مرة في سورتوني بولاية شمال دارفور (صورة من يوناميد)

وتشمل الخدمات توفير الغذاء العلاجي والرعاية للأطفال دون سن الخامسة والذين يعانون من سوء التغذية الحاد، ليحصلوا على الخدمات الصحية الأولية، بما فق ذلك التحصين الروتيني للحوامل والأمهات والأطفال الصغار.

كما تشمل الخدمات الحصول على مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للأطفال وأسرهم.

وقال بيان مشترك، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "على الرغم من وباء كورونا والانكماش الاقتصادي، يستمر التضامن العالمي. تعهدت اليابان بمبلغ إضافي قدره 966. 600 ألف دولار لليونيسف".

وأشار إلى أن المبلغ سيخصص لتوفير الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة إلى 40 ألف طفل وأسرهم في منطقة جبل مرة.

وقال ممثل اليونيسف في السودان، عبد الله فاضل: "الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري إظهار تضامننا مع تلك البلدان والمجتمعات التي تخلفت عن الركب".

وأشاد فاضل بتمويل اليابان الجديد، الذي قال إنه "لن يوفر الخدمات الأساسية الفورية المنقذة للحياة فحسب، بل سيعتمد أيضًا الاستثمارات التي قامت بها اليابان من أجل إعادة بناء السودان بشكل أفضل".

بالمقابل، قال سفير اليابان في السودان، تاكاشي هاتوري: "إنه لشرف لنا أن نساهم باستمرار في أنشطة اليونيسف التي يتم من خلال توفير خدمات الصحة وتغذية الأطفال والمياه النظيفة والبيئة الصحية".

وأضاف: "من الأهمية بمكان أن يحافظ السودان على الظروف المعيشية للفئات الضعيفة وأن يحسنها من أجل خلق أساس تنموي له، واعتقد أن هذا المشروع سيحسن بشكل كبير من معيشة من هم في حاجة ماسة إلى سلعة أساسية للغاية".



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