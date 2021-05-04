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اليابان تدفع بـ 4.22 مليون دولار للمساعدة في استقرار المجتمعات بالسودان

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معسكر سرتوني للنازحين في شمال درافور - صورة اليوناميد

الخرطوم 4 مايو 2021- خصصت اليابان 4.22 مليون دولار إضافي لجهود السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساعدة 45000 من المستضعفين في سبع ولايات سودانية.

وتتماشى الخطوة مع أولويات حكومة السودان الانتقالية وتفويض بعثة الأمم المتحدة الانتقالية المتكاملة في السودان، حسبما أفاد بيان مشترك تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء.

وأوضح السفير الياباني لدى الخرطوم تاكاشي هاتوري أن الأولويات الجديدة ستساعد 15 من أكثر المناطق المعرضة للخطر في السودان في النيل الأزرق والنيل الأبيض وجنوب وغرب وشمال كردفان وسنار علاوة على الخرطوم.

وقال "من الضروري ليس فقط تلبية الاحتياجات الملحة لهؤلاء الأشخاص، ولكن أيضًا توفير الأسس الأساسية لزيادة استدامة حياتهم من خلال تعزيز الإنتاجية والمهارات".

وأضاف: "الأنشطة في هذا المشروع، على سبيل المثال دعم سبل العيش التي ستساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة بما في ذلك كوفيد 19، والمساعدة في بناء قدرة المجتمعات على الصمود بشكل أفضل".

وستركز المساعدة على الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك المجتمعات المضيفة والنازحين واللاجئين والنساء والشباب وتشمل العناصر الرئيسية خلق فرص العمل، والإنتاج الزراعي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الطاقة، والفرص الخاصة بالشباب، والبنية التحتية والأصول المجتمعية، ومبادرات إدارة المجتمع، والتدريب على بناء السلام.

من جهته شدد الممثل الخاص للأمين العام في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة الانتقالية المتكاملة في السودان فولكر بيرتس على إن الاستقرار على مستوى المجتمع أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام والتنمية.

وقال إن المساعدة السخية من حكومة اليابان ستضمن حصول الناس على مزيد من الدعم من الأمم المتحدة بفرص حقيقية عبر التنمية الريفية، والوصول إلى الخدمات الأساسية وبناء السلام.

واضاف:" مساهمة اليابان مكملة لمجهودات بعثة الأمم المتحدة الانتقالية المتكاملة في السودان مع فريق الأمم المتحدة القطري لتعزيز تنسيق أعمال بناء السلام من خلال برنامج صنع السلام وبناء السلام وتحقيق الاستقرار في السودان".



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