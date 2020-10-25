اليابان تقدم مساعدات لمعالجة النفايات في ثلاث ولايات سودانية

الخرطوم 25 أكتوبر 2020 – قدمت حكومة اليابان مساعدات إلى السودان، الأحد، قيمتها 16 مليون دولار، لمعالجة النفايات الصلبة في ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان.
- مساعدة يابانبة للسودان لمعالجة النفايات في ثلاث ولايات
والدعم الجديد قدمته اليابات عبر وكالة التعاون الدولي (جايكا)، حيث وقع ممثلها المقيم في الخرطوم ماكاتو تاكاهاشي على اتفاق منحة المساعدات مع الحكومة السودانية التي مثلها الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة راشد مكي.
وأفادت وكالة السودان للأنباء، الأحد انه"جرى بمقر (جايكا) بالخرطوم التوقيع على مشروع المدن السودانية النظيفة بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 16 مليون دولار عبارة عن آليات لنقل ومعالجة النفايات الصلبة في البلاد".
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة راشد مكي، إن المشروع يستهدف ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يأتي "في أعقاب الدعم الفني الاول الذي خصص لولاية الخرطوم".
وتوقع إن تسهم المساعدات اليابانية في "الارتقاء بخدمات النظافة وحماية البيئة من خلال عملية جمع النفايات ومعالجتها ورفع قدرات المؤسسات العاملة في المجال".
من جانبه، أبدى الممثل المقيم لوكالة جايكا أمله في تستفيد الولايات الثلاث استفادة قصوى من آليات ومعينات المشروع الجديد في تعزيز ادارة النفايات الصلبة وترقية الخدمات بقطاع البيئة والصحة".
وعجز قطاع الصحة البيئية في الخرطوم عن معالجة أمر النفايات بصورة مرضية، حيث لا تزال شوارع العاصمة بمدنها الثلاث تتراكم فيها النفايات، في ظل ضعف في الموارد البشرية والمالية للعاملين في القطاع الحيوي.
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