 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

اليابان تقدم مساعدات لمعالجة النفايات في ثلاث ولايات سودانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 أكتوبر 2020 – قدمت حكومة اليابان مساعدات إلى السودان، الأحد، قيمتها 16 مليون دولار، لمعالجة النفايات الصلبة في ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان.

JPEG - 27.9 كيلوبايت
مساعدة يابانبة للسودان لمعالجة النفايات في ثلاث ولايات

والدعم الجديد قدمته اليابات عبر وكالة التعاون الدولي (جايكا)، حيث وقع ممثلها المقيم في الخرطوم ماكاتو تاكاهاشي على اتفاق منحة المساعدات مع الحكومة السودانية التي مثلها الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة راشد مكي.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، الأحد انه"جرى بمقر (جايكا) بالخرطوم التوقيع على مشروع المدن السودانية النظيفة بمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 16 مليون دولار عبارة عن آليات لنقل ومعالجة النفايات الصلبة في البلاد".

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة راشد مكي، إن المشروع يستهدف ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يأتي "في أعقاب الدعم الفني الاول الذي خصص لولاية الخرطوم".

وتوقع إن تسهم المساعدات اليابانية في "الارتقاء بخدمات النظافة وحماية البيئة من خلال عملية جمع النفايات ومعالجتها ورفع قدرات المؤسسات العاملة في المجال".

من جانبه، أبدى الممثل المقيم لوكالة جايكا أمله في تستفيد الولايات الثلاث استفادة قصوى من آليات ومعينات المشروع الجديد في تعزيز ادارة النفايات الصلبة وترقية الخدمات بقطاع البيئة والصحة".

وعجز قطاع الصحة البيئية في الخرطوم عن معالجة أمر النفايات بصورة مرضية، حيث لا تزال شوارع العاصمة بمدنها الثلاث تتراكم فيها النفايات، في ظل ضعف في الموارد البشرية والمالية للعاملين في القطاع الحيوي.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نظرات في ثقوب التطبيع 2020-10-25 20:11:48 بقلم : محمد عتيق أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم أيزني المؤمن ؟ قال : نعم (تلك جرائم لها عقوباتها المحددة في الشرع كما يقول الشيخ الشعراوي).. أيكذب المؤمن ؟ قال : لا .. فالكذب جريمة لا عقوبة عليها ولكنها تعني الخروج من حظيرة (...)

مسيرة 21 أكتوبر من هو العدو؟ 2020-10-18 23:02:22 ياسر عرمـــــان إحدى الميزات الرئيسية لثورة ديسمبر هي حيويتها والمشاركة الواسعة للنساء والشباب وتنظيمات لجان المقاومة وأسر الشهداء وقوى الهامش وكافة ولايات السودان، وهو مصدر منعتها المستمرة، والذي يبدو عند كل منعطف. (...)

مع لجان المقاومة ....(٢) 2020-10-18 18:30:18 مليونية العدالة والتشريع بقلم : محمد عتيق رغم ظروف الغلاء والندرة ، ظروف اتفاقية السلام وانقسام الآراء حولها ، والمخاطر المحدقة بالثورة وبالوطن ، رغم كل ذلك ، لا وقت للاستمرار في اجترار الأخطاء والأوضاع المنحرفة في (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.