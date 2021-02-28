اليابان تموّل تحسين معالجة المياه في (كوستي) السودانية

وزير المالية والسفير الياباني يوقعان اتفاقية لتمويل مشروع لمياه كوستي ـ الخرطوم 28 فبراير 2021

الخرطوم 28 فبراير 2021 ـ وقعت الحكومة الانتقالية في السودان مع حكومة اليابان اتفاقية منحة لتمويل مشروع تحسين معالجة المياه في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، نحو 360 كلم جنوبي الخرطوم.

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد حكومة السودان بتمويل إضافي لاستكمال مشروع المياه في مدينة كوستي أكبر مدن الولاية.

وأكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن مثل هذه المشروعات تكمن أهميتها في أنها تستهدف الإنسان بصورة مباشرة وتوفر أهم احتياجاته وهو الحصول على الماء النظيف وتحسين سبل عيشه.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون الأحد فقد وقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم اتفاقية منحة لتمويل (مشروع تحسين معالجة المياه في مدينة كوستي) مع سفير اليابان بالخرطوم.

وبدأت حكومة اليابان تشييد هذه المحطة عام 2016 ورصد لها مبلغ 38,9 مليون دولار إضافة إلى المنحة التي تم توقيعها بمبلغ 2,29 مليون دولار والتي ستمكن الحكومة الانتقالية من اتمام المحطة.

وأشار الوزير إلى أن حكومة اليابان قامت بمجهودات مقدرة في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية.

وأوضح أن السودان يتطلع إلى تجسير التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات بينهما بما يرضي تطلعات البلدين.

بدوره أكد السفير الياباني في السودان هاتوري تاكاشي أن حكومة اليابان كانت قد نفذت العديد من مشاريع المياه في السودان لتحسين هذا القطاع ولأهميته الحيوية في حياة البشر.

كما أنها وقعت في العام الماضي مع السودان مشروعاً جديداً لتحسين تشغيل وصيانة نظام إمدادات المياه الذي يمتد في 9 ولايات إضافة إلى مشروعات في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية.

من جانبها وأوضحت وكيل المالية آمنه أبكر أن توفير الخدمات الأساسية هو من أولويات الحكومة الانتقالية وأمنت على مجهودات الحكومة اليابانية في تنفيذ مشاريع تنموية بالسودان داعية إلى توفير المزيد من الفرص في المستقبل.

وأشار وكيل التخطيط فى الوزارة أمين صالح ياسين إلى تميز العلاقات بين البلدين واستعرض المشاريع التنموية المختلفة التي نفذتها الحكومة اليابانية في السودان خلال الفترة الماضية ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.