اميركا تلغي القيود المفروضة على دخول المسؤولين السودانيين لأراضيها

واشنطن 22 ديسمبر 2020- أصدر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء قرارا بإلغاء القيود المفروضة على دخول المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين الى الولايات المتحدة.

بومبيو وقع على قرار الغاءء قيود المسؤولين السودانيين لأميركا.. الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وفرضت هذه القيود في العام 1996 خلال عهد الرئيس الاميركي الأسبق بيل كلينتون ومنع بموجبها دخول المسؤولين السودانيين -مدنيين او عسكريين -للولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات يعد محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك قبل أن يتم الغائها في العام 2001.

وجاء في نص القرار الذي وقعه بومبيو "بموجب هذا أقرر وفقًا للمادة 5 من الإعلان الرئاسي رقم 6958 ، المؤرخ 22 نوفمبر 1996 ، أن تعليق دخول أعضاء أو مسؤولي حكومة السودان وأفراد القوات المسلحة السودانية إلى الولايات المتحدة لم يعد ضروريا ويجب إنهاؤه في ضوء إنهاء التدابير التقييدية الواردة في قرار مجلس الأمن التابع ‏للأمم المتحدة رقم 1054 والقرار الذي تلاه قرار مجلس الأمن رقم 1070 ، والتحول الكبير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه السودان بعد تنصيب الحكومة الانتقالية السودانية الجديدة بقيادة مدنية".

‏وأفاد الوزير أنه سيتم إبلاغ الكونغرس ونشره في السجل الفيدرالي.