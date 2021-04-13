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انتقادات لزيارة البرهان للجنينة بدون تنسيق مع والي غرب دارفور

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عبد الفتاح البرهان

الخرطوم 13 أبريل 2021 ـ انتقدت هيئة محامي دارفور زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان لمدينة الجنينة بدون تنسيق مع والي ولاية غرب دارفور محمد عبد الله الدومة.

وسبق أن زار رئيس مجلس السيادة ولايتي القضارف ونهر النيل بدون تنسيق مع ولاة الولايتين.

وبحسب بيان لهيئة محامي دارفور، الثلاثاء، فإن زيارة البرهان للجنينة امت في غياب الوالي وبدون تنسيق معه حيث بدأت الزيارة منذ أمس الإثنين وتستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء.

وقال البيان "تغييب والي الولاية رسالة سالبة من رئيس مجلس السيادة، تكرس للانقسام والاحتقان المجتمعي بولاية غرب دارفور".

وللمرة الثالثة خلال أقل من عامين شهدت مدينة الجنينة الأسبوع الفائت أعمال عنف قبلي بين قبيلة المساليت والقبائل العربية ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وشددت هيئة محامي دارفور أن البلاد تمر بظروف عصيبة وتشهد ولايات دارفور حوادث متكررة جراء انتشار السلاح وتمدد عمليات المليشيات المسلحة وضعف هيبة الدولة.

وأشارت إلى أن مخاطبة الأوضاع المتأزمة في دارفور وفي غربها تتطلب وجود رؤى وخطط استراتيجية للدولة وليس كما كان يفعل النظام البائد بتكريس الانقسامات المحلية المجتمعية وتوظيفها في خدمة السلطة.

وأوضحت أن أحداث الجنينة المتكررة كشفت عن قصور في الأداء بقمة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد وهي المنوط بها مسؤولية الحماية، في ظل عدم وجود برامج للتنظيمات السياسية أو ترتيبات فعلية للتحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.



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