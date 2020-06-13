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انخفاض طفيف في اصابات (كورونا) بالسودان

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فايروس كورونا حول العالم الى سجن كبير

الخرطوم 13 يونيو 2020 – انخفضت حالات الإصابة والوفاة بفايروس كورونا في السودان على نحو طفيف، مقابل تراجع أعداد المتعافين من الوباء.

وسجل السودان في الفترة من 29 مايو الماضي وحتى الخميس 4 يونيو الجاري 1344 حالة إصابة تتضمن 114 وفاة مقابل تعافي 1109 شخص، فيما انخفضت الحالات في الفترة من الجمعة 5 يونيو وحتى الخميس 11 يونيو إلى 1131 حالة كما تراجع عدد الوفيات لـ 104 وفاة بينما وصل عدد المتعافين إلى 641 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "نُعلن عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، تتضمن 14 وفاة مقابل تعافي 140 شخصا من الوباء، وفقًا للتقارير الوبائية ليوم السبت".

وبذلك، وصل عدد المصابين في البلاد مُنذ بدء الجائحة إلى 7007 حالة، بينها 447 وفاة بينما بلغ عدد المتعافين 2556 شخصا.

وقالت الوزارة إن الخرطوم سجلت 66 حالة ضمن الحالات الجديدة، تليها ولاية الجزيرة بـ 24 حالة، ونهر النيل بـ 14 إصابة، بينما 6 حالات في البحر الأحمر، و5 إصابات في النيل الأبيض، و4 إصابات في الشمالية، و3 حالات في كل كسلا والقضارف، وحالتين في النيل الأزرق وحالة واحدة في غرب كردفان.

وأفادت بتسجيلها 9 حالات وفاة في الخرطوم ضمن الوفيات الجديدة وحالتي وفاة في الجزيرة، بينما سجلت وفاة واحدة في كل من شمال دارفور وكسلا والقضارف.



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