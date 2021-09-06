 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 6 أيلول (سبتمبر) 2021

انخفاض طفيف في مناسيب النيل الحرجة عدا نهر الدندر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 67.6 كيلوبايت
آثار مدمرة للأمطار والفيضانات في 13 ولاية سودانية ـ سبتمبر 2021

الخرطوم 6 سبتمبر 2021 ـ سجلت المناسيب الحرجة لنهر النيل في كل من الخرطوم وشندي بالسودان انخفاضا طفيفا مع توقعات بتوالي انخفاض المناسيب حتى الخميس القادم، بينما ما زال نهر الدندر يتجاوز منسوب الفيضان.

وطبقا للبيان اليومي للجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية، ليوم الإثنين، فإن المناسيب الحرجة للنيل بالخرطوم سجلت 17.18 متر وهو أقل من أعلى منسوب سجل العام الماضي "17.66 متر" بـ48 سنتمتر.

وسجلت شندي بولاية نهر النيل 18.08 متر وهو أقل من أعلى منسوب سجل العام الماضي "18.44 متر" بـ13.62 سنتمتر.

وتجاوز نهر الدندر بولاية سنار "جنوب شرق الخرطوم" منسوب الفيضان "13.50 متر" حيث سجل اليوم الإثنين 13.62 متر.

وقررت اللجنة استمرار المحافظة على التصريفات خلف سد الروصيرص "جنوب شرق الخرطوم" في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم الى حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين في مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخزان خشم القربة "شرق السودان".

وتشغل زارة الري السدود كمصدات فيضانات في محاولة لتجنب فيضانات مدمرة خلال ذروة فيضان للنيل متوقعة في سبتمبر الحالي كما حدث العام الماضي.

وأكدت اللجنة استقرار مستوى المياه في جميع القطاعات لكنها في ذات الوقت حذرت المواطنين على كل ضفاف نهر النيل ودعتهم لأخذ التحوطات اللازمة.

في سياق متصل قطعت السيول الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورتسودان حيث موانئ البلاد على البحر الأحمر وذلك ما بين مدينتي عطبرة وهيا.

وكانت أجزاء واسع من البلاد قد شهدت أمطارا غزيرة في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين، حيث تسبب هذه الامطار في اعاقة حركة السير بولاية الخرطوم فضلا عن الحاق أضرار ببعض المنازل جنوبي الخرطوم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تعقيب على سلسلة مقالات اعادة التأسيس 2021-09-06 12:38:22 ادناه تعقيب عطا البطحاني على سلسلة مقالات اعادة التأسيس المنشورة الاسبوع الماضي الاخ العزيز السر سيد أحمد شكرا على سلسلة المقالات التى تجمع وتربط باقتدار ما بين القضايا الجوهرية والتحديات الانية أمام متخذى القرار. تابعت (...)

قيود الماضي ورهان المستقبل 2021-09-05 18:25:38 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق نفهم ، بل من الطبيعي ، بعد ثورة ديسمبر الجسورة ، أن نجد المجتمع السوداني وقد انقسم انقساماً حاداً بين مجموعتين : أقلية ضئيلة تمثل أركان النظام الساقط من الإسلامويين وحلفاءهم ، والثانية هي معسكر (...)

غناء الزنق، أو القونات: ما له، وما عليه! 2021-09-04 18:42:46 صلاح شعيب استشرى منذ حين نوع من الغناء الجديد في الوسط الفني مشابها لطقس الراب الأميركي الذي خلق ذات الجدل الذي يثيره السودانيون الآن حول شكل هذا الغناء، وتركيبته اللحنية، وموضوعاته، أو لغته الشعرية. وبمثلما أن الطبقة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.