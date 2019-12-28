انطلاق مؤتمر السودان للتنمية الذكية بمشاركة أكثر من 100 خبير

الخرطوم 28 ديسمبر 2019- بدأ في الخرطوم السبت مؤتمر "السودان للتنمية الذكية" بمشاركة اكثر من مائة خبير سوداني في دول المهجر، الى جانب عدد من الجامعات السودانية ومراكز الدراسات والبحوث والهيئات العلمية والبحثية .

أكثر من 100 خبير يشاركون في مؤتمر السودان للتنمية الذكية

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين لتسليط الضوء على اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتقديم مقترحات وتوصيات لحكومة السودان لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 م، بالإضافة الى التعريف بقاعدة البيانات للعلماء والخبراء والكفاءات السودانية بالخارج التي أنشأتها منصة السودان للمعرفة بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة.

وأعلن وزير شؤون الرئاسة بمجلس الوزراء عمر مانيس اتجاه الحكومة لمراجعه جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج وقال إن النظام المعزول اتخذه مصدرا للجباية.

ويرتكز برنامج المؤتمر على اثني عشر محورا علميا اهمها الاقتصاد والتنمية والتطوير، الموارد المائية والبيئة، الصناعة والتعدين، البنى التحتية والنقل، الصحة والتحول الرقمي والتعليم، والحوكمة والسلام والقانون وغيرها من المحاور الحيوية المهمة.

وشدد الوزير على ضرورة ربط المهاجر بالوطن والاستفادة من الكفاءات السودانية المهاجرة ونقل خبراتها للوطن مشيرا الى ان المهاجرين مثلوا صوتا وسفراء لثورة ديسمبر بالخارج وقال إن الحكومة الانتقالية مهمتها ارساء أسس للسودان الجديد.