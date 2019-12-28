 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 28 كانون الأول (ديسمبر) 2019

انطلاق مؤتمر السودان للتنمية الذكية بمشاركة أكثر من 100 خبير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 ديسمبر 2019- بدأ في الخرطوم السبت مؤتمر "السودان للتنمية الذكية" بمشاركة اكثر من مائة خبير سوداني في دول المهجر، الى جانب عدد من الجامعات السودانية ومراكز الدراسات والبحوث والهيئات العلمية والبحثية .

JPEG - 36.3 كيلوبايت
أكثر من 100 خبير يشاركون في مؤتمر السودان للتنمية الذكية

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين لتسليط الضوء على اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتقديم مقترحات وتوصيات لحكومة السودان لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 م، بالإضافة الى التعريف بقاعدة البيانات للعلماء والخبراء والكفاءات السودانية بالخارج التي أنشأتها منصة السودان للمعرفة بالتعاون مع المنظمة العالمية للتنمية المستدامة.

وأعلن وزير شؤون الرئاسة بمجلس الوزراء عمر مانيس اتجاه الحكومة لمراجعه جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج وقال إن النظام المعزول اتخذه مصدرا للجباية.

ويرتكز برنامج المؤتمر على اثني عشر محورا علميا اهمها الاقتصاد والتنمية والتطوير، الموارد المائية والبيئة، الصناعة والتعدين، البنى التحتية والنقل، الصحة والتحول الرقمي والتعليم، والحوكمة والسلام والقانون وغيرها من المحاور الحيوية المهمة.

وشدد الوزير على ضرورة ربط المهاجر بالوطن والاستفادة من الكفاءات السودانية المهاجرة ونقل خبراتها للوطن مشيرا الى ان المهاجرين مثلوا صوتا وسفراء لثورة ديسمبر بالخارج وقال إن الحكومة الانتقالية مهمتها ارساء أسس للسودان الجديد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ومخاطر داخلية .....(٣) 2019-12-22 21:28:36 بقلم : محمد عتيق لن نمل الإشارة إلى/الحديث عن المخاطر التي تعيق الثورة من داخل جدرانها ، إذ لا يجوز أن تكبلنا الاعتبارات السائدة "أتمنى أن نسميها البائدة قريباً" ، اعتبارات : ياخي ما في داعي ، ما تحرج الزول ، ما تزعل فلان (...)

الاسترقاق.. خطايا الماضي ودلالات الحاضر (2 - 3) 2019-12-15 23:26:26 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk إذاً، ما هي المرجعيَّة الثقافيَّة لكونرد وأمثالهم، والتي منها نبعت أفكارهم وجاءت تعابيرهم؟ الجدير بالذكر أنَّ السيطرة الإمبرياليَّة احتاجت إلى لغة جديدة لوصف العالم الذي (...)

ومخاطر داخلية .... (٢) 2019-12-15 20:18:21 بقلم : محمد عتيق في الجزء الأول من هذا المقال "ومخاطر داخلية" اتفقنا على أن ثورة أهل السودان الجارية منذ ديسمبر ٢٠١٨ ، أنها ثورة وعي عميق وتوق للتحرر ، تجاوزت نهائياً عدوها الخارجي (الاسلامويين بمسمياتهم المختلفة ونظامهم (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.