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انعقاد محكمة لخلية أمنية خططت لهجمات ارهابية بقيادة (قوش)

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الخرطوم 2 يوليو 2021 ـ أحالت النيابة العامة بلاغ خلية الأمن الشعبي لمحكمة الإرهاب التي حددت بعد غدٍ الأحد لانعقاد أولى جلسات البلاغ الذي أسفرت تحرياته عن ضلوع مدير الأمن السابق صلاح قوش في التخطيط لهجمات ارهابية.

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قوش أثناء مقابلة أجرتها معه قناة الشروق

والأمن الشعبي هو جهاز أمني موازٍ لجهاز الأمن والمخابرات الوطني إبان النظام السابق ويضم كوادر تابعة لتنظيم الإسلاميين.

وتعود تفاصيل البلاغ المدون بالرقم "44/ 2019" لورود معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بحزب المؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية.

وعلى إثر ذلك داهمت النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة وكر الخلية الإرهابية بحي الطائف شرقي الخرطوم وتم العثور على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب.

وأسفرت تحقيقات النيابة لاحقاً عن توقيف 24 متهما تم توجيه تهم في مواجهتهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر.

وانتهت التحريات إلى ضلوع رئيس المخابرات في النظام البائد صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، وتم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الإنتربول واحالة البلاغ لمحكمة الإرهاب التي ستعقد أولى جلساتها بعد غدٍ الأحد.

يذكر أن النائب العام المكلف مبارك محمود كان المشرف على البلاغ قبل توليه منصب المائب العام، كما تم تدوين أقوال الرئيس المعزول عمر البشير كشاهد في البلاغ.



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