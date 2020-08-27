انفجار الأوضاع في كسلا شرقي السودان وسماع أصوات ذخيرة وسط دخان كثيف

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.
أخر الآراء
مزاعم القس جوشوا داو ديو حول مدينة ملكال 2020-08-24 00:07:59
بقلم: د.جالفان سامسون
في 29 يوليو 2020 ، نشر القس جوشوا داو ديو رسالة كان يرد فيها على مقال د. بيتر أدوك نيابا بعنوان "المناطق الإدارية المستقلة: ورقة من الإرث الاستعماري في (عملية فرق تسد)''. كانت رسالة القس جشوا شخصية (...)
قضايا الانتقال والأولويات2020-08-23 21:16:57
بقلم : محمد عتيق
شهد الأسبوع السوداني المنصرم أحداثاً متسارعةً واكبتها الأقلام السودانية بنفس السرعة ، فيضاً من الكتابات الجادة الشاملة لكل وجهات النظر ، وذلك ببركات العلم والتكنولوجيا التي تجلت في وسائل التواصل الاجتماعي (...)
حمدوك: الحل في تنوير الجماهير بالمؤتمرات الصحفية 2020-08-22 10:04:54
صلاح شعيب
ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما (...)
2020-06-26 21:57:39
زينب عباس بدوي*
مقدمة:
تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)
2017-02-15 21:42:51
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟
(تحديات وفرص)
15 فبراير 2017
بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)
2013-07-21 23:59:14
جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد
أخر البيانات الصحفية
مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 20182018-09-14 16:18:47
1-المفوضية :-
أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص.
ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)
في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31
حزب البعث السوداني
——————————
اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)
*تحالف العار.. ليس بإسمنا*2018-08-14 17:38:52
نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية:
استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)
أخر الآراءمزاعم القس جوشوا داو ديو حول مدينة ملكال 2020-08-24 00:07:59 بقلم: د.جالفان سامسون في 29 يوليو 2020 ، نشر القس جوشوا داو ديو رسالة كان يرد فيها على مقال د. بيتر أدوك نيابا بعنوان "المناطق الإدارية المستقلة: ورقة من الإرث الاستعماري في (عملية فرق تسد)''. كانت رسالة القس جشوا شخصية (...)
قضايا الانتقال والأولويات 2020-08-23 21:16:57 بقلم : محمد عتيق شهد الأسبوع السوداني المنصرم أحداثاً متسارعةً واكبتها الأقلام السودانية بنفس السرعة ، فيضاً من الكتابات الجادة الشاملة لكل وجهات النظر ، وذلك ببركات العلم والتكنولوجيا التي تجلت في وسائل التواصل الاجتماعي (...)
حمدوك: الحل في تنوير الجماهير بالمؤتمرات الصحفية 2020-08-22 10:04:54 صلاح شعيب ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما (...)
المزيد