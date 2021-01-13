انفجار طائرة عسكرية تحمل أسلحة في القضارف ونجاة طاقمها

ماتبقى من طائرة الاباتشي التي انفجرت في مطار ود زائد بولاية القضارف.. الأربعاء 13 يناير 2021 صورة لـ(سودان تربيون)

القضارف 13 يناير 2020 – انفجرت طائرة عسكرية سودانية بولاية القضارف صباح الاربعاء.

وأفادت مصادر عسكرية "سودان تربيون" ان الطائرة من طراز أباتشي، كانت تحمل أسلحة وذخائر.

ووقع الحادث في مطار ود زائد بمحلية الشواك بولاية القضارف، مما أدى إلى احتراق الطائرة بالكامل فيما نجا طاقمها.

وتقع منطقة الشواك على بعد 25 كيلو متر من القضارف شرقي السوداني، حيث تدور مواجهات عسكرية متقطعة بين الجيش السوداني ومليشيات وقوات اثيوبية.

وأعاد الجيش السوداني في 9 نوفمبر 2020، انتشاره وتمركزه في المناطق التابعة للفشقة الكبرى والفشقة الصغرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ العام 1995.

وكان الجيش السوداني انسحب من هذه المناطق في العام 1995.

ووصل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وكبار قادة الجيش، الأربعاء، إلى الشريط الحدودي لتفقد الخطوط الأمامية.

وقالت مصادر عسكرية لـ"سودان تربيون"، في وقت سابق، إن التوقعات تشير إلى نذر مواجهات عسكرية بعد مناورات برية للجيشين السوداني والإثيوبي قرب الحدود فضلا عن تنفيذ الطيران الحربي الإثيوبي طلعات جوية الأولى من نوعها في المناطق الحدودية بإقليم الأمهرا المجاور لمنطقة القلابات السودانية.