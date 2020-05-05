انفجار مخزن للأسلحة في ولاية شرق دارفور

الخرطوم 5 مايو 2020 – وقع انفجار ضخم بمخزن الذخيرة والأسلحة بالفرقة 20 للجيش، فجر الثلاثاء، بمدينة الضعين عاصمة شرق دارفور، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون"، أن الانفجار هز الأرجاء وأشاع حالة متعاظمة من الهلع والذعر وسط المواطنين، بعد تطاير القذائف والشظايا، ووقوعها في مناطق متفرقة بالمدينة.

وقال والي شرق دارفور بالإنابة لواء شرطة أحمد طاهر عثمان، في تصريحات صحفية، إنه لا توجد أي خسائر في أرواح القوات النظامية أو المواطنين، نتيجة الانفجار المفاجئ في مخزن الأسلحة بالمدينة.

ووضح أن الانفجار نتج بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمخزن.

وناشد عثمان المواطنين بضرورة التبليغ الفوري حال الحصول على شظايا أو أجسام غريبة