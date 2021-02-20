انفراج أزمات الوقود والغاز بوصول شحنات الى كل ولايات السودان

الخرطوم 20 فبراير 2021- ضخت الحكومة السودانية كميات من الوقود لكافة ولايات البلاد، في محاولة لمحاصرة أزمات طاحنة ظلت تتمدد طوال الأسابيع الماضية وتسبب معاناة كبيرة لأصحاب السيارات.

شخنات مقدرة من الوقود والغاز تفك أزمة طاحنة امتدت أسابيع ... صورة لـ(سونا)

ويواجه السودان أزمات متكررة في الوقود بسبب شح موارد النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد فيما تقول الحكومة الجديدة إنها تخطط لإنهاء الأزمة بعد تفاقمها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط تلقته "سودان تربيون" فإن الوزارة دفعت السبت بعدد 80 شحنة من الجازولين والبنزين وعدد 40 شحنة من الغاز بعد تفريغ البواخر وتم شحن الكميات من بورتسودان لكل ولايات السودان.

وأوضحت انه تم شحن تلك الكميات وتحريكها عبر طوف تم تأمينية بقوة من هيئة الأمن الاقتصادي لضمان وصول الشحنات إلى الخرطوم وبقية الولايات في زمن وجيز ومنعا للتهريب وتسريب الكميات أثناء الرحلة.

واكد مدير عام إدارة الامدادات في وزارة الطاقة والنفط اسامه الغبشاوي لدى استقبال ناقلات الوقود عند مدخل منطقة الجيلي بولاية الخرطوم متابعة حصص الولايات حسب موجهات التوزيع المتفق عليها من الوزارة وحكومات الولايات.

وأضاف ان الإمداد سيتواصل بحركة الشاحنات يومياً حتى تستقر الأوضاع، وأن الكميات التي تم ضخها اليوم تقدر بحوالي 3000000 لتر جازولين و3000000 لتر بنزين و381 طن غاز.

والجمعة أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن إفراغ باخرة غاز بعد انقضاء خمسون ساعة من وصولها إلى ميناء بورتسودان،