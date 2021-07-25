انقاذ رحلة لزفاف عروس حاصرتها السيول في منطقة نائية بالقضارف

القضارف 25 يوليو 2021 ـ انقذت قوة من الجيش، الأحد، موكب زفاف يضم 35 شخصا بينهم العروس بعد فقدانهم وانقطاعهم ليومين بسبب السيول والأمطار في منطقة نائية بولاية القضارف شرقي السودان.
- السيول كوارث متجددة في السودان مع كل خريف ـ إرشيف
وأدت السيول والأمطار في مناطق البطانة بولاية القضارف إلى فقدان أسرة من ثلاثين رجل وخمسة نساء بينهم عروس كانوا على متن شاحنة.
وكان المفقودون على متن شاحنة لزفاف العروس قادمين من منطقة أبودليق حيث كان ينتظر اكمال مراسم الزواج بحلفا الجديدة في ولاية كسلا المجاورة.
وعلى إثر ذلك تدخلت السلطات واللجنة العليا للدفاع المدني وطوارئ الخريف بقيادة اللواء أحمد عمر مدير شرطة الدفاع المدني ومقرر اللجنة ووالي القضارف سليمان علي موسى بعد أن تم اخطارهم بفقدان العائلة منذ 48 ساعة.
وبحسب مصادر مطلعة لسودان تربيون فإن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية القضارف في منطقة البطانة حجزت الأسرة المحتفية بزواج ابنتها.
وأكدت ذات المصادر أن قوة من الجيش والاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية تدخلت في عملية البحث لانقاذ الأسرة والعروس.
وداهمت السيول موكب الزفاف في مناطق البطانة بين الباهوقي وواديي أم دبيب وأم حجر.
أخر الآراءالتيغراي وتكتيك شد الأطراف 2021-07-25 18:50:31 بقلم : امير بابكر عبد الله تطبق قوات التيغراي المناهضة للحكومة المركزية الإثيوبية في أديس ابابا، في الفترة الأخيرة تكتيك شد الأطراف في مواجهة الآلة العسكرية الحكومية لمحاولة توسيع نطاق جبهات المواجهة، كواحدة من تكتيكات (...)
سلام جوبا ؛ ظلالٌ من سوء النية 2021-07-25 18:43:15 بقلم : محمد عتيق تفاءلنا بالسلام "سلام جوبا" ورحّبنا به من حيث أنه قد أوقف الحرب الأهلية ولو في مناطق دون أخرى كتلك التي يقف عليها كلٌّ من القائدين الحلو وعبد الواحد.. ولكن ، يبدو أننا نستنسخ تجربتنا المعاصرة في المفاوضات (...)
السودان ومتحورات الربيع العربي 2021-07-24 10:42:51 بقلم : العبيد أحمد مروح سالت أحبار غزيرة، في شكل مقالات وأبحاث وكتب، تصف التحركات الشعبية التي شهدها عدد من بلدان العالم العربي إبتداء من أواخر العام الميلادي 2010، وأطلق عليها مسمى "الربيع العربي"، والتي حاولت من خلالها (...)
المزيد