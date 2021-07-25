انقاذ رحلة لزفاف عروس حاصرتها السيول في منطقة نائية بالقضارف

القضارف 25 يوليو 2021 ـ انقذت قوة من الجيش، الأحد، موكب زفاف يضم 35 شخصا بينهم العروس بعد فقدانهم وانقطاعهم ليومين بسبب السيول والأمطار في منطقة نائية بولاية القضارف شرقي السودان.

السيول كوارث متجددة في السودان مع كل خريف ـ إرشيف

وأدت السيول والأمطار في مناطق البطانة بولاية القضارف إلى فقدان أسرة من ثلاثين رجل وخمسة نساء بينهم عروس كانوا على متن شاحنة.

وكان المفقودون على متن شاحنة لزفاف العروس قادمين من منطقة أبودليق حيث كان ينتظر اكمال مراسم الزواج بحلفا الجديدة في ولاية كسلا المجاورة.

وعلى إثر ذلك تدخلت السلطات واللجنة العليا للدفاع المدني وطوارئ الخريف بقيادة اللواء أحمد عمر مدير شرطة الدفاع المدني ومقرر اللجنة ووالي القضارف سليمان علي موسى بعد أن تم اخطارهم بفقدان العائلة منذ 48 ساعة.

وبحسب مصادر مطلعة لسودان تربيون فإن السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية القضارف في منطقة البطانة حجزت الأسرة المحتفية بزواج ابنتها.

وأكدت ذات المصادر أن قوة من الجيش والاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية تدخلت في عملية البحث لانقاذ الأسرة والعروس.

وداهمت السيول موكب الزفاف في مناطق البطانة بين الباهوقي وواديي أم دبيب وأم حجر.