 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 11 حزيران (يونيو) 2021

انقسام حاد في (الشعبية) وجلاب يفصل عقار وعرمان ردا على تنحيته

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 يونيو 2021 ـ وصلت الأوضاع التنظيمية داخل الحركة الشعبية ـ شمال، بقيادة مالك عقار مرحلة اللا عودة عقب تبادل قادتها قرارات بالفصل من الحركة والجيش الشعبي ـ شمال.

JPEG - 48.5 كيلوبايت
عقار يتوسط جلاب (يمين) وعرمان (يسار) ـ وكالات

وردا على قرار فصله من قبل رئيس الحركة مالك عقار، أصدرت "اللجنة السياسية التنفيذية العليا" بالحركة الشعبية، قرارا ليل أمس الخميس قضى بتعيين الأمين العام للحركة الفريق إسماعيل خميس جلاب رئيسا للحركة لحين انعقاد المؤتمر العام.

وأكد بيان صادر عن اللجنة ممهور بتوقيع الفريق السنوسي محمد كوكو أنه تقرر فصل كل من رئيس الحركة مالك عقار ونائبه ياسر عرمان من الحركة والجيش الشعبي.

وأفاد البيان أن عقار وعرمان تغولا على مكتسبات اتفاقية سلام جوبا وحالا دون تنفيذها فضلا عن عدم اهتمامهما بالمؤسسة والدستور.

واتهم البيان الرجلين بإقصاء كوادر الحركة والعمل على فصل الأمين العام بعد توقيع اتفاقية السلام للانفراد بالقرارات وانتهاج عدم الشفافية في إدارة أموال الحركة إضافة لابعاد الأمين العام من اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية السلام.

وكان رئيس الحركة الشعبية ـ شمال، مالك عقار قد أصدر قرارا أول أمس الأربعاء بإعفاء الأمين العام المجمدة صلاحياته.

وبحسب قرار عقار فإنه تم فصل إسماعيل جلاب من المجلس القيادي والأمانة العامة وعضوية الحركة وتجريده من الرتبة العسكرية وفصله من الجيش الشعبي.

وأشار إلى أن جلاب مارس تخريبا واسع باسم الحركة وحرض ضد قيادتها، موضحا أنه تم فصله من الحركة والجيش الشعبي بعد أن كون تنظيم الأغلبية الصامتة الذي لا زال يديره ورفض دمجه في هياكل الحركة.

وفي يونيو 2017 أدت خلافات عميقة بين مكونات الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) إلى انقسامها إلى جسمين بقيادة عبد العزيز الحلو من جانب ومالك عقار وياسر عرمان من جانب آخر.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حال الإعلام في السودان .. تقدم إلى الخلف !! 2021-06-09 16:13:35 بقلم : العبيد أحمد مروح 1- في الثالث من مايو الماضي، احتفل العالم بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إعلان ويندهوك (عاصمة ناميبيا) الذي وضعه الصحفيون الأفارقة واعتمدوه في ذات التاريخ عام 1991م وضمنوه مبادئ حرية الصحافة، والذي (...)

عودة الى مؤتمر باريس (2-2) 2021-06-06 20:25:29 ملاحظات على المشروعات النفطية بقلم : السر سيد أحمد أحسنت وزارة الطاقة عندما استعانت ببعض الخبرات السودانية من خارجها لا عداد المشروعات التي قدمتها الى مؤتمر باريس، وهي خطوة أرجو تقنينها وتعميمها لتشمل كل الوزارات وتتيح (...)

فترات الانتقال.. مصالح ومفاهيم 2021-06-06 19:10:32 بقلم : محمد عتيق مع سقوط النظام العسكري الأول في أكتوبر 1964دخلت عبارة "الفترة الانتقالية" في القاموس السياسي السوداني، ومهما كانت المقاصد والنوايا تجاه هذه العبارة فإنها ظلت تعني عملياً الترتيب العجول لإنتخابات برلمانية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.