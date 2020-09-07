انهيار منجم يقتل ويصيب 11 شخصاً شمال السودان

وادي حلفا 7 سبتمبر 2020– أدي انهيار منجم تعدين في محلية وادي حلفا شمالي السودان، إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، فيما تتضافر المساعي للبحث عن مفقودين داخل المنجم المنهار.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

ويعمل ملايين السودانيين في مجال التعدين التقليدي للتنقيب عن الذهب، وسط ظروف قاسية لا تتوفر فيها معايير السلامة، في ظل أزمة اقتصادية حادة تتفاقم يوما عن آخر.

وقالت وكالة السودان للأنباء، الاثنين: "انهارت إحدى آبار التعدين الأهلي بخور تركمان بمنطقة الدويشات جنوب وادي حلفا؛ مما أدى إلى وفاة 5 معدنيين وإصابة 6 آخرين تم إسعافهم".

وأشارت إلى أن أجهزة الشرطة والدفاع المدني بالمنطقة كثفا جهودهم في بحثهم عن مفقودين داخل المنجم المنهار.

ونقلت الوكالة الرسمية عن شاهد عيان قوله إن جرى تحذير المعدنين مع احتمال انهيار المنجم حتى لا يقتربوا منه، أثناء تأهيلها بواسطة الآليات، لكنهم لم يستجيبوا للنصح.

وأضاف: " تدافع أكثر من ٣٠ شخصا نحو البئر لحظة انهيارها".

ويتوفى العشرات سنويًا، بسبب انهيار مناجم التعدين التقليدي عليهم، حيث أنهم يحفرون آباراً بأعماق تصل في بعض الأحيان لأكثر من 30 متر، بحثًا عن الذهب، دون وضع احتياطات للسلامة الجسدية في محيط الآبار لمنع الانهيار المحتمل.