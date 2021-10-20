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(اَوركا قولد) الكندية تستثمر 400 مليون دولار في التعدين عن الذهب بالسودان

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اتفاق بين الحكومة وشركة اوركا الكندية للاستثمار في الذهب بنهر النيل

الخرطوم 20 أكتوبر 2021- أعلنت شركة (اَوركا قولد) الكندية عن ضخ أكثر من 400 مليون دولار في استثماراتها بمجال التعدين عن الذهب في السودان.

وتعول حكومة الانتقال على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والنفط والتعدين والزراعة بعد انفتاح السودان وفك عزلته الدولية التي دامت لعقود.

وقال المدير التنفيذي لشركة اَوركا الكندية محمد عبد الحفيظ لـ “سودان ترببون" انهم تقدموا بدراسة تفصيلية وبيئية للوزارة ووصلت إلى احتياطي حوالي 100طن ويتوقع أن تنتج 7 أطنان سنوياً.

ونوه إلى أن الشركة شيدت مطار بطول 2 كيلو متر وبتكلفة تصل الى 7.5 مليون درهم في موقع المشروع كما أنها ستنفذ خط للمياه بطول 200 كيلو متر لتغذية المشروع علاوة على الاستمرار في الاستكشاف لزيادة الاحتياطي من معدن الذهب داعيا الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار خاصة وأن هناك رغبة كبيرة في الدخول بمجال التعدين من مختلف الشركات العالمية.

وقال وزير المعادن محمد بشير أبو نمو إن شركة اَوركا الكندية العاملة في مجال الاستثمار في التعدين بولاية نهر النيل ضخت ما يزيد عن 400 مليون دولار للتعدين في مجال الذهب.

وحازت شركة اَوركا على مربع 14 الذي يبعد نحو 200 كيلو متر شمال منطقة أبو حمد بولاية نهر النيل.

وأكد الوزير الذي كان يتحدث الأربعاء في حفل توقيع اتفاقيات للتنقيب عن الذهب وعدد من المعادن الأخرى مع خمسة شركات محلية وأجنبية من ضمنها اَوركا أن الوزارة تتجه لتعظيم الإيرادات خلال الفترة المقبلة والدخول في الاستثمار مع مزيد من الشركات المحلية والأجنبية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة إلى جانب شركة اَوركا للتعدين الكندية شركة كلدفان وشركة الصولج للتعدين واي دي جي الصينية السودانية كما وقعت اتفاقية أيضا مع إحدى الشركات الفرنسية خلال الأيام الماضية.

وتتوزع تلك الاتفاقيات مع الشركات في مجالات الذهب والنحاس والفلورايد.

وتوقع الوزير أن تسهم هذه الاتفاقيات في زيادة الإنتاج خاصة وأن تلك الشركات لديها مقدرات فنية وإمكانيات مالية كما أنه تسهم أيضا في تدريب الكوادر المحلية.

بدوره قال سكرتير اللجنة الفنية للتعدين بوزارة المعادن عمر عثمان لـ “سودان ترببون" إن أهم ما يميز الاتفاقيات الموقعة تنوع المعادن التي تشمل إلى جانب الذهب والنحاس الفلورايد في ولاية شمال كردفان والذي سيتم معالجته داخل البلاد كما تم تخصيص نسبة تصل 2%من إجمالي الإنتاج لتلك الولاية.

وأوضح أن المعادن النادرة المصاحبة للفلورايد ستكون لها اتفاقيات منفصلة حال وجودها.

وكشف عن أن وزارة المعادن وقعت 17 اتفاقية في مجالات التعدين المختلفة التي تشمل الذهب والنحاس والفلورايد منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن.



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