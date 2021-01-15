باريس تدعو البرهان وحمدوك لمؤتمر المانحين في مايو القادم

البرهان والمبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دومند بالخرطوم ـ سونا 14 يناير 2021

الخرطوم 15 يناير 2021 ـ قال المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دومند إنه قدم دعوة من رئيس بلاده إيمانويل ماكرون لرئيسي مجلسي السيادة والوزراء بالسودان لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده بباريس في مايو القادم.

وأكد دومند للصحفيين بعد لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مساء الخميس، أن المؤتمر يهدف إلى ضمان العودة الكاملة للسودان للمجتمع الدولي وتشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان.

وتابع المؤتمر رسالته "أنه أصبح بالإمكان العمل والاستثمار وتطوير الأعمال فى هذا البلد"، مشيرا إلى أن المؤتمرسيفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة في البلاد التي ستعود بالفائدة للسودانيين.

والشهر الماضي شطبت الولايات المتحدة اسم السودان رسميا من قائمة الدول التي تعدها راعية للإرهاب بعد أن ظل ضمن القائمة السوداء لـ27 سنة.

وبحث البرهان مع المبعوث الفرنسي للسودان الترتيبات الخاصة بمؤتمر المانحين الذى تنظمة الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر له مايو المقبل بباريس.

وأشاد بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الفرنسية والخطوات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية لدعم قضايا الفترة الانتقالية.

وأوضح المبعوث الفرنسي أن التنسيق المحكم بين مكونات الفترة الانتقالية يعد عاملاَ مشجعاَ لإنجاح المؤتمر القادم، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على دعم هذا التنسيق.

وأكد المبعوث الفرنسي، أن بلاده أكدت منذ بداية الفترة الانتقالية دعمها للتحول الديمقراطي فى السودان، مشيراَ إلى زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى فرنسا في سبتمبر 2019.