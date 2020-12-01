بدء التشغيل التجريبي لمجمع (وادي النيل) لإنتاج الخبز في السودان

مجمع وادي النيل بدأ مرحلة تجريبية لانتاج الخبز

الخرطوم 1 ديسمبر 2020- بدأت السلطات السودانية التشغيل التجريبي للمخابز المصرية بمجمع (وادي النيل) لإنتاج وتطوير صناعة الخبز بالمنطقة الصناعية بالخرطوم.

ويشهد السودان أزمة حادة في الخبز بسبب نقص الدقيق ويضطر المئات إلى الاصطفاف امام المخابز يوميا.

وتبرعت الحكومة المصرية قبل عدة أسابيع بعشر مخابز للسودان اسهاما منها في حل ضائقة الخبز التي يواجهها مواطني الخرطوم.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة مدني عباس بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء ان مجمع وادي النيل لإنتاج الخبز يمثل أحد حلقات إصلاح عملية صناعة الخبز في السودان ويسهم في تطوير كفاءة عمل المخابز وتحسين جودة الخبز.

وأعلن عن بدء التشغيل التجريبي للمخابز بمجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز بالمنطقة الصناعية بالخرطوم جنوب سوبا اعتبارا من الثلاثاء.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توطين صناعة المخابز ضخمة الإنتاج وفق خطة تستهدف كل ولايات السودان.

ووصف المدير العام لمشروع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز عبد الرحيم أبوبكر التجربة بأنها "جديدة ومبتكرة “ومهمة في تطوير صناعة الخبز.

وأشار الى أن المصنع يتكون من 10خطوط إنتاجية بطاقة تصميمية وإنتاج 1500جوال يوميا.

ولفت إلى أن أبواب المجمع مفتوحة للتدريب والتوجيه للعمال والمهندسين وصولا للارتقاء بصناعة الخبز ودعم معيشة المواطن وتخفيف حدة الأزمة.