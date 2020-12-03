بدء المرحلة الأولى من إنتاج حقل الراوات النفطي بـ 440 برميل يوميا

تدشين المرحلة الأولى من انتاج حقل الراوات بولاية النيل الأبيض

الخرطوم 3 ديسمبر 2020- أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان الخميس دخول حقل الراوات بولاية النيل الأبيض رسميا الإنتاج بطاقة 440 برميل يوميا من أولى الابار وسط توقعات بالوصول إلى 3 آلاف برميل يومياً بعد دخول بقية الابار مرحلة الإنتاج تباعاً.

وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن ان إنتاج النفط بحقل الراوات الواقع بولاية النيل الأبيض هو نتاج لجهود سودانية خالصه بنسبة 100%.

وشهد الوزير والوكيل ووالي النيل الأبيض ولجنة أمن الولاية الخميس بمحلية السلام بالنيل الأبيض بداية الإنتاج النفطي بمربع 25 بحقل الراوات في مرحلته الأولى بطاقة يوميه 440 برميل تمثل البئر الأولى من الحقل.

ويضم الحقل سبع آبار يتوقع ان تحقق إنتاج يومي يفوق الثلاثة ألف برميل في أعقاب دخولها دائرة الإنتاج القومي.

وأشار الوزير إلى ان الزيارة لمؤسسات الطاقة بالنيل الأبيض تهدف لمتابعة زيادة الانتاج وزيادة العائد الاقتصادي و ما يتطلب من عمل يسهم في رفع الإنتاجية.

كما وقف الوزير والوفد المرافق له على عمليات تكرير البترول بمحطة بشائر للنفط بمحلية الجبلين إلى جانب محطة كهرباء ام دباكر بمحلية ربك ووقف على عمليات الصيانة الجارية الي جانب وعلى سير عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأثنى خيري على جهود العاملين في الحقل والترتيبات الفنية العالية باعتبارها ترويجاً مهما لجذب الاستثمار، داعيا العاملين لمواصلة جهودهم وبذل المزيد من العطاء لزيادة الإنتاج.

ووعد بأن أولويات الانتاج من بئر الراوات ستكون لها فائدة في خدمة تنمية مشروعات المنطقة عبر برامج المسئولية المجتمعية لشركات البترول.