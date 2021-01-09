 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 9 كانون الثاني (يناير) 2021

بدء تركيب 10 آليات جديدة للمناولة في ميناء بورتسودان بـ 4 ملايين يورو

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 50.8 كيلوبايت
ميناء بورتسودان على البحر الأحمر .. (صورة لرويترز)

الخرطوم 9 يناير 2021- شرعت السلطات السودانية في تركيب 10 آليات مناولة بالميناء الجنوبي شرقي البلاد وهو المخصص لحركة الصادر والوارد بتكلفة 4 ملايين يورو.

ويواجه ميناء بورتسودان الواقع شرق السودان منذ عدة أشهر مشكلة تكدس الحاويات فضلا عن ضعف الكفاءة بسبب تعطل الآليات والاضرابات المتكررة عن العمل.

واعلنت هيئة الموانئ البحرية السبت تركيب ا لآليات التي تم استيرادها منتصف نوفمبر الماضي في عملية هي الأولى من نوعها بعد رفع الحظر عن السودان.

وأوضح المدير العام لهيئة الموانئ البحرية أونور محمد آدم سلطان ان الآليات تقوم بمهام" الكرينات" إلا إنها متخصصة فقط في الحاويات وهي قابلة للضبط بحسب الحاجة لمناولة جميع الحاويات سواء كانت 20 او 40 قدم.

وبدأت الهيئة عملية التركيب بمعاونة خبير صيني الجنسية من شركة (ثاني) وصل من كينيا.

وتوقع سلطان أن تسهم هذه الآليات في رفع الكفاءة الإنتاجية للميناء الجنوبي مبينا إنها جزء من خطة متكاملة لتطوير وتحديث الموانئ السودانية.

بدوره قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية فقيري عبد الله إن يناير الجاري سيشهد وصول المزيد من الآليات أغلبها لمعالجة التكدس بالميناء الجنوبي.

وأكد أن الموانئ بكامل منسوبيها عازمة على إخراج الميناء من واقعه الحالي إلى الأفضل.

ونوه إلى أن هناك عمل كبير يجري في صمت برغم الاستهداف الذي تجابهه الموانئ عبر الشائعات والإعلام على حد قوله.

من جهته نوه مدير الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بهيئة الموانى البحرية محمد علي الباشا إن إجراءات استجلاب الآليات بدأت في العام 2019 م وفق إجراءات قانون الشراء والتعاقد، وفازت بالعطاء شركة (k. P. T) الذراع التجاري لشركة (ثاني) المصنعة.

واعتبر أن الآليات، وصلت في زمن قياسي رغم جائحة (كورونا) التي القت بظلالها السالبة على الموانئ العالمية حيث صدر أمر الشراء في مايو من العام الماضي ووصلت الآليات في منتصف نوفمبر بعد ستة أشهر فقط.

وأضاف إن الآليات تشمل قطع غيار وسيقوم الخبير الصيني المشرف على التركيب مع مهندسي هيئة الموانئ البحرية بتدريب الفنين والسائقين لمدة 15 يوماً.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

ثلاث ثورات وتلاث انقلابات في حياة الامام(4-5) 2021-01-08 07:51:55 ثلاث تجمعات للمهنيين (1964-1985-2018) بقلم : ياسر عرمان *الانقلاب الثالث.. د. الترابي في نسختيه الشاب والشيخ:-* بانقلاب صبيحة يوم الجمعة 30 يونيو 1989م وهو الانقلاب الثالث الذي نتمنى أن يكون الأخير، كرّس الانقلاب (...)

أمنيات للعام الجديد( 3-3) 2021-01-06 07:21:06 لوبي سوداني في واشنطون السر سيد أحمد بعد أسابيع قليلة من تسلم جورج بوش الابن الرئاسة الامريكية زار البيت الابيض وفد من مجموعات الضغط المسيحية بقيادة شارلس كولسون الذي أدين في قضية ووتر غيت، التي أدت الى عزل الرئيس الاسبق (...)

ثَلاثْ ثوْرات وثَلاثْ انقلابات في حَياةِ الإمامْ (3- 5 ) 2021-01-06 07:20:53 ياسر عرمان كانت المرة الأولى التي شاهدتُ فيها الإمام في العام 1984 في سجن كوبر؛ كان في قسم المعاملة الخاصة وكنت من أصغر المعتقلين في قسم الكرنتينة (ب) كان في معيته صديقنا حسن أحمد الحسن والراحلين العم عبدالوهاب غاندي (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.