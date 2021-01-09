بدء تركيب 10 آليات جديدة للمناولة في ميناء بورتسودان بـ 4 ملايين يورو

ميناء بورتسودان على البحر الأحمر .. (صورة لرويترز)

الخرطوم 9 يناير 2021- شرعت السلطات السودانية في تركيب 10 آليات مناولة بالميناء الجنوبي شرقي البلاد وهو المخصص لحركة الصادر والوارد بتكلفة 4 ملايين يورو.

ويواجه ميناء بورتسودان الواقع شرق السودان منذ عدة أشهر مشكلة تكدس الحاويات فضلا عن ضعف الكفاءة بسبب تعطل الآليات والاضرابات المتكررة عن العمل.

واعلنت هيئة الموانئ البحرية السبت تركيب ا لآليات التي تم استيرادها منتصف نوفمبر الماضي في عملية هي الأولى من نوعها بعد رفع الحظر عن السودان.

وأوضح المدير العام لهيئة الموانئ البحرية أونور محمد آدم سلطان ان الآليات تقوم بمهام" الكرينات" إلا إنها متخصصة فقط في الحاويات وهي قابلة للضبط بحسب الحاجة لمناولة جميع الحاويات سواء كانت 20 او 40 قدم.

وبدأت الهيئة عملية التركيب بمعاونة خبير صيني الجنسية من شركة (ثاني) وصل من كينيا.

وتوقع سلطان أن تسهم هذه الآليات في رفع الكفاءة الإنتاجية للميناء الجنوبي مبينا إنها جزء من خطة متكاملة لتطوير وتحديث الموانئ السودانية.

بدوره قال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية فقيري عبد الله إن يناير الجاري سيشهد وصول المزيد من الآليات أغلبها لمعالجة التكدس بالميناء الجنوبي.

وأكد أن الموانئ بكامل منسوبيها عازمة على إخراج الميناء من واقعه الحالي إلى الأفضل.

ونوه إلى أن هناك عمل كبير يجري في صمت برغم الاستهداف الذي تجابهه الموانئ عبر الشائعات والإعلام على حد قوله.

من جهته نوه مدير الإدارة العامة للمخازن والمشتريات بهيئة الموانى البحرية محمد علي الباشا إن إجراءات استجلاب الآليات بدأت في العام 2019 م وفق إجراءات قانون الشراء والتعاقد، وفازت بالعطاء شركة (k. P. T) الذراع التجاري لشركة (ثاني) المصنعة.

واعتبر أن الآليات، وصلت في زمن قياسي رغم جائحة (كورونا) التي القت بظلالها السالبة على الموانئ العالمية حيث صدر أمر الشراء في مايو من العام الماضي ووصلت الآليات في منتصف نوفمبر بعد ستة أشهر فقط.

وأضاف إن الآليات تشمل قطع غيار وسيقوم الخبير الصيني المشرف على التركيب مع مهندسي هيئة الموانئ البحرية بتدريب الفنين والسائقين لمدة 15 يوماً.