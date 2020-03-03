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بدء عملية إجلاء الطلاب السودانيين من الصين الى الإمارات

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الخرطوم 3 مارس 2020 – أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بدء عملية إجلاء الطلاب السودانيين من أماكن إقامتهم بمدينة أوهان الصينية إلى المطار انهيدا لترحيلهم للإمارات بعد اكتمال كافة الإجراءات.

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مقر الخارجية السودانية

وتكلفت دولة الامارات العربية المتحدة بنقل السودانيين من الصين التي ضربها فايرس كورونا المميت، بتوفير طائرة خاصة تقلهم الى ابوظبي حيث يتم استضافتهم هناك في حجر صحي لأيام قبل إرسالهم الى الخرطوم.

وقال بيان صادر عن الخارجية تلقته "سودان تربيون"، إن عمليات ترحيل الطلاب بدأت الثلاثاء من أماكن إقامتهم في مدينة ووهان إلى المطار بعد إكمال كافة الإجراءات الخاصة بهبوط الطائرات التي ستقل الطلاب وتؤمن موافقة السلطات الصينية المختصة على نقلهم.

وتوقع البيان أن تتحرك الحافلات من داخل مدينة ووهان خلال اليوم على أن تصل إلى المطار حوالي الخامسة مساءً بتوقيت السودان، لتغادر الطائرات في تمام الثالثة من فجر الأربعاء.

وأكد البيان مواصلة الوزارة لجهودها في متابعة أوضاع هؤلاء الطلاب أثناء تواجدهم في دولة الإمارات المتحدة التي تعاونت في إجلاء وإيواء الطلاب، حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام.

ونفذت أسر الطلاب السودانيين الدراسين في الصين وقفات احتجاجية، أمام وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، للتنديد بتباطؤ السُلطات السودانية في إجلاء أبنائهم.

وتأتي خطوة إجلاء السودانيين من الصين، بعد جدل كثيف، حول قدرة السُلطات الصحية السودانية على توفير حجر صحي، للتأكد من عدم إصابتهم بالوباء الذي لم يعرف له علاج حتى الآن.

وأخذت جميع الدول، بما في ذلك السودان، تحوطات صحية في المعابر، للحيلولة دون نقل المرض من المصابين إلى مواطنيهم، حيث يتم إجراء حجر صحي للمشتبه بإصابتهم بالوباء.



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