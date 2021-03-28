بدء محاكمة قادة كبار بنظام البشير في دعاوى فساد مالي

الخرطوم 28 مارس 2021 -بدأ القضاء السوداني محاكمة قادة كبار في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد المالي وتحويل قروض للمصلحة الخاصة.

الزبير احمد الحسن

وعقدت محكمة الخرطوم شمال، برئاسة القاضي حامد صالح حامد، الأحد أولى الجلسات لمحاكمة المتهمين يبيع أصول النقل النهري والمتهم فيها وزيرا المالية السابقين الزبير محمد الحسن وعلي محمود.

وحدد القاضي تاريخ 11 أبريل 2021 لبدء إجراءات المحاكمة.

وتتهم النيابة العامة كل من الزبير ومحمود بالتورط في بيع أصول النقل النهري، تحت الفقرة الثانية من المادة 177 الخاصة بخيانة الأمانة والمادة 178 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال، إضافة لمخالفة 4 فقرات من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.

وعقدت محكمة أخرى، الأحد، جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية مصنع سكر مشكور، وهم عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرين.

وحددت المحكمة الخاصة التي مثل فيها الجاز والمتعافي تاريخ 4 أبريل المقبل لبدء إجراءات المحاكمة.

وكان آخر منصب تولاه الجاز هو وزير النفط، فيما كان آخر مناصب المتعافي حاكمًا على ولاية الخرطوم.

وتتهم النيابة العامة الجاز والمتعافي بتحويل قرض من الحكومة الهندية لتمويل مشروع مصنع سكر مشكور لمصالحهم الخاصة. القضاء يبدأ محاكمة قادة كبار في نظام البشير في دعاوى فساد مالي