بدء محاكمة قيادي في (الوطني) بتهمة الثراء الحرام والمشبوه واستغلال الوظيفة

الخرطوم 22 يوليو 2020 – بدأت بالعاصمة الخرطوم، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، الحاج عطا المنان إدريس، بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، واستغلال الوظيفة، والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

الحاج عطا المنان

وعقدت المحكمة الجنائية، أولى جلساتها، بمقر المعهد القضائي والقانوني بضاحية أركويت شرقي الخرطوم.

ومثل المتهم أمام المحكمة والتي ينظر في الدعوى المقدمة أمامها عوض بلال فضل الله، قاضي محكمة الاستئناف.

وأخذت المحكمة خلال الجلسة الإجرائية، وفقا لما أوردت وكالة أنباء السودان الرسمية، علما بأسماء هيئة الاتهام من النيابة العامة ممثلة الحق العام، التي يرأسها رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه، محمود سيد أحمد، وبحضور المحقق محمد حسن، وهيئة الدفاع عن المتهم، والتي يمثلها عدد من المحامين.

وحددت المحكمة مواصلة جلساتها والنظر في الدعوى الجنائية يوم الأربعاء الثاني عشر من أغسطس المقبل.

ويواجه عطا المنان، تهما تندرج تحت المادتين 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه للعام 1989 والمتعلقتين باستغلال الوظيفة والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، استرجاع 24 قطعة أرض داخل الخرطوم، من الحاج عطا المنان.