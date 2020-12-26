برمجة قطوعات في الكهرباء بالسودان إثر أعمال تخريب

الخرطوم 26 ديسمبر 2020 - أعلنت وزارة الطاقة في السودان، عن برمجة قطوعات في الكهرباء، بسبب فقدان 600 ميغاواط، أثناء صيانة أبراج طالتها أعمال تخريب.

سد مروي في شمال السودان ينتج حوالي 1250 ميغاواط من الكهرباء

ولم تتحدث الوزارة عمن قام بأعمال التخريب، كما لم تتحدث عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية في النيابة العامة لتتقصى بشأنها.

وقالت الوزارة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "أبراج الكهرباء تتعرض للتخريب، وتسبب ذلك في فقدان 600 ميغاواط، مما يدفع إلى برمجة القطوعات إلى حين اكتمال الصيانة الاثنين المقبل".

وأشارت إلى بدء العمل في إصلاح أبراج كهرباء الضغط العالي 220 كيلو فولت، بالقرب من محطة نقل الجموعية بأم درمان.

وأضاف البيان: "تجري عمليات الإصلاح عبر فريق فني كامل من العمالة الفنية الوطنية التابعة لشركة نقل الكهرباء".

والخميس، قال قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة إن صيانة الأبراج التي طالها التخريب سيبدأ السبت.

وقال البيان إن أعمال صيانة الأبراج "سيتسبب في انخفاض الوارد من كهرباء محطة مروي، وتجري جدولة القطوعات لتغطية هذا العجز".

ويشهد السودان طوال العاميين المنصرمين قطوعات واسعة في التيار الكهربائي، بسبب نقص التوليد وشح الوقود للمحطات الحرارية.