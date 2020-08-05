 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 5 آب (أغسطس) 2020

برنامج أممي يدشن مشروعاً لدعم التغذية في العاصمة السودانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 أغسطس 2020- أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مشروعاً لدعم التغذية للمرة الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم مستهدفاً 175,000 من النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة بالتعاون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

JPEG - 110.3 كيلوبايت
أكثر من مليوني طفل في السودان يعانون من سوء التغذية

وتدهور وضع الأمن الغذائي والتغذوي في ولاية الخرطوم خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن 1.4 مليون شخص في العاصمة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي حتى شهر سبتمبر بسبب تدهور الاقتصاد والتضخم وارتفاع أسعار الغذاء وفاقم ذلك آثار جائحة فيروس كورونا.

وفي إطار برنامج الخرطوم التغذوي الذي يموله الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ (CERF) وتنفذه وزارة الصحة بولاية الخرطوم، سيتم بفحص الأطفال على مستوى المجتمعات وتحويلهم إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج المناسب إذا تبينت إصابتهم بسوء التغذية.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري بالسودان حميد نورو: "يمثل سوء التغذية في أقصى حالاته مسألة حياة وموت ويمكن أن يعيق الأشخاص والبلاد على المدى الطويل ويقوض الاقتصاد والتنمية. نحن سعداء جداً لإطلاق برنامج الخرطوم التغذوي والذي سيساهم في تحسين الوضع الصحي والغذائي للأشخاص في ولاية الخرطوم".

ووفقا لبيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي فإن الأخير سيقدم مواد غذائية متخصصة لتحسين التغذية علاوة على استشارات تتعلق بالتغذية في المراكز الصحية لعلاج الأطفال والأمهات الذين يعانون سوء التغذية الحاد المعتدل واكتشاف الأطفال قبل أن يتدهور وضعهم إلى سوء التغذية الحاد الشديد.

وسيعمل البرنامج مع وزارة الصحة الولائية والشركاء لضمان تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين والتباعد البدني لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

وسيتم تنفيذ المشروع في 31 مركزاً في سبع محليات بكافة أنحاء ولاية الخرطوم، حيث تقوم وزارة الصحة الولائية بتنفيذ الادارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد الشديد بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وتشمل المحليات الخرطوم وأم درمان وكرري وأمبدة وبحري وشرق النيل وجبل أولياء.

وقال نورو: "يعمل برنامج الأغذية العالمي أيضا مع السلطات لتوسيع دعمه التغذوي تدريجياً في ولايتي نهر النيل والجزيرة في الأشهر القادمة، مما سيزيد عدد الولايات التي يقدم فيها البرنامج دعماً تغذويا إلى 16 ولاية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إدْوارد لِينو: جَدل العِلاقة بين جنوب وشمال السّودان في حياة مُثقّفٍ ثوريّ (3-3) 2020-08-03 15:29:26 ياسر عرمان حُضور البديهة والذّكاء الإجتماعي مدْخل أوّل : الموتُ قاطعِ طريق؛ لا يأبهُ بالمواعيد وينتظرنا حيثما شاء، في بدايات ومنتصف أونهايات الطّريق! لايحدّد موعد زيارته أو المكان وأحياناً يُعطي إشاراتٍ تحذيرية؛ ورغم (...)

معك الشعب ، بثورته وشبابه 2020-08-02 20:32:28 بقلم : محمد عتيق الأمير يبعث بهدية للشاعر غفراناً وصكاً لاستعادة الوصل ، وفي إيحاء أمني بليغ أرسلها مع ابنه من حلب إلى الكوفة ، فكتب خريدته (وكله خرائد) : ما لنا كلنا جو يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول والمهم ، أن الأمير (...)

بناءً على خطبة العيد: ما الجدوى السياسية من خطاب الصادق المهدي؟ 2020-08-01 15:13:12 صلاح شعيب منذ حين يحاول زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي اللحاق بالوتيرة الثورية المتصاعدة فيفشل في الوصول إلى مرحلة الاندماج مع أهدافها الجوهرية. ولاحقًا يسعى المهدي لتجيير الوضع الجديد الذي أفرزته الثورة لصالح خطاب (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.