 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 4 تموز (يوليو) 2021

بريطانيا: السودان يستعد للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 76.1 كيلوبايت
رئيس مجلس السيادة يلتقي مبعوثي الترويكا ـ الخرطوم 4 يوليو 2021

الخرطوم 4 يوليو 2021 ـ قالت بريطانيا إن السودان يستعد للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين، لدعم استقراره الاقتصادي.

وأرسلت مجموعة دول الترويكا مبعوثين خاصين إلى الخرطوم، لعقد لقاءات مع قادة الحكومة السودانية، لبحث مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخاصة بالأزمة السياسية والإصلاحات الاقتصادية.

وعقدت وزيرة الخارجية مريم الصادق، الأحد، لقاءا مع المبعوث البريطاني روبرت فيرويذر والأميركي دونالد بوث والنرويجي أندري ستيانسن.

وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم، في بيان، تلقته سودان تربيون؛ إن "السودان يستعد الآن للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وأشارت إلى أن التمويل المرتقب "سيدعم الاستقرار الاقتصادي وأولويات التنمية مثل الرعاية الصحية والتعليم، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالصراع".

وقال البيان إن زيارة المبعوثين تأتي في أعقاب اطلاق مبادرة حمدوك وإعلان صندوق النقد الدولي أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذها السودان أدت إلى تصفية متأخراته على الصناديق السيادية مما فتح الباب إلى مليارات الدولارات من التمويل الجديد.

وسدد السودان متأخراته على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، مما أدى، إضافة إلى الاصلاحات الاقتصادية التي نفذها، إلى تأهله لنقطة اتخاذ القرار في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة "الهيبك".

ويتوقع أن تُعفى 23 مليار دولار من ديون البلاد البالغة 60 مليار دولار في المستقبل القريب في مبادرة الهيبك، على أن يحصل على إعفاء نحو 90% من ديونه بعد وصوله لنقطة الإنجاز بعد ثلاث سنوات تقريبا.

وقال البيان إن مبعوثي الترويكا سيعقدون لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إضافة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين.

وتحدث البيان عن أن اللقاء سيناقش فيها دعم دول الترويكا لتنفيذ مبادرة حمدوك والترحيب بالتزام حكومة الانتقال بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأطلق رئيس الوزراء مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتكوين تحالف عريض يدعم الانتقال والخطوات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية.

وقال البيان إن المبعوثين سيناقشون الخطوات الضرورية لتنفيذ اتفاق السلام، بما في ذلك تشكيل القوة المشتركة لحماية المدنيين في إقليم دارفور.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاستثمار في إذكاء الفتن القبلية 2021-07-04 18:27:59 صلاح شعيب كان الترابي لماحا في توظيف القبيلة بدهاء الخبث السياسي عند منعطفات تجربته العشرية لصالح ترسيخ نموذجه لإعادة صياغة الإنسان السوداني إسلاموياً. ومن جاؤوا بعده ذهبوا بالعنصرية إلى آخر شوط، وأضافوا زمناً إضافياً. (...)

عود لينا يا ليل الفرح 2021-07-04 18:15:43 ياسر عرمان (1) إلى الأستاذ والمبدع الطيب عبد الله أينما كان :- لطالما فكرت فى كتابة رسالة على صفحتى فى الفيسبوك إلى الإستاذين الطيب عبد الله و عوض بابكر البصير ، فعوض بابكر المتجذر في الذاكرة الثقافية والإجتماعية فى ربوع (...)

هتافات الشرطة، وإرهاصات الثلاثين من يونيو 2021-06-29 03:55:33 صلاح شعيب إشاعة الضجيج السياسي، وزيادة مظاهر الفوضى، التي تسبق مسيرة الثلاثين من يونيو، وهتافات حفنة من أفراد الشرطة، ونهر الشائعات الدافق الذي يغمر الميديا الحديثة، ليست سوى مجرد إرهاصات لاختبار الثورة السودانية، ومعرفة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.