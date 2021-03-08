بريطانيا تُعين مبعوث القرن الأفريقي قائمًا على أعمال سفارتها في الخرطوم

جوليان رايلي مبعوث بريطانيا الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر قائمًا بأعمال سفارتها في السودان

الخرطوم 8 مارس 2021 - أعلنت بريطانيا عن تعيين مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي جوليان رايلي، قائمًا على أعمال سفارتها في الخرطوم حتى مايو المقبل.

وغادر سفير بريطانيا السابق عرفان صديق السودان في يناير الفائت، قبل إنهاء ابتعاثه معللًا المغادرة بـ"ظروف أسرية قاهرة".

وقالت سفارة بريطانيا في الخرطوم، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "تم تعيين المبعوث الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي كقائم بأعمال السفارة حتى مايو المقبل".

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية البريطانية كلف رايلي بمهام توسيع علاقة المملكة المتحدة مع السودان.

وتحسنت العلاقة بين الخرطوم ولندن بصورة كبيرة فور تسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مقاليد الحُكم في السودان.

وقدمت بريطانيا إلى السودان خلال العام دعم يصل إلى 125 مليون إسترليني، منهم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسر، وهو البرنامج الذي وضعته حكومة الانتقال بديلًا للدعم السلعي الذي رفعته عن الوقود والكهرباء والخبز.

وأعلنت لندن عن عزمها تقديم قرض مرحلي قيمته 330 مليون جنيه إسترليني لتسوية متأخرات السودان المستحقة لبنك التنمية الأفريقي.

وقال رايلي، الذي بدأ عمله الدبلومسي في الخرطوم في فترة سابقة: "إن السودان لاعب حيوي في منطقة القرن الأفريقي، كما يلعب دورا كبيرا في البحر الأحمر وحوض النيل".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى العمل على توسيع الشراكة العميقة بالفعل بين المملكة المتحدة والسودان".

وأشارت السفارة البريطانية في الخرطوم إلى أن رايلي والمبعوث الخاص للسودان جنوب السودان بوب فيرويذر، سيلتقان شخصيات بازرة في حكومة الانتقال خلال هذا الأسبوع.

ويناقش رايلي وفيرويذر القضايا المحلية والإقليمية، خاصة دعم بريطانيا للعدالة الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلام والمرحلة الثانية من مفاوضات السلام والإصلاحات الاقتصادية وإنشاء هياكل الحكم الجديدة.

وفي يناير 2021، أطلق وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب ووزير الخارجية السوداني المُكلف آنذاك عمر قمر الدين، حوارًا استراتيجيًا بين لندن والخرطوم.