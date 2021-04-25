بعثة فنية من الأمم المتحدة تنهي مشاورات لتقييم الاحتياجات الانتخابية للسودان

الخرطوم 25 أبريل 2021- انهت بعثة أممية لتقييم احتياجات السودان الانتخابية مهمة امتدت لثلاث أسابيع عقدت خلالها سلسلة اجتماعات موسعة مع عديد من الأطراف السودانية.

سودانية تدلي بصوتها في انتخابات 2010 ـ صورة من موقع مفوضية الانتخابات

وينتظر ن تجرى انتخابات في السودان بنهاية الفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات بدأت في الثالث من أكتوبر 2020.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" تلقته "سودان تربيون" الأحد إنه في أعقاب طَلَب حكومة السودان المقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة العام الماضي لِدَعم إجراء الانتخابات، "قامَت بِعثة الأمم المتحدة لِتَقييم الاحتياجات الانتخابية بِزيارة السودان من 5 إلى 23 أبريل 2021".

وأوضح البيان أن الغَرَض من بِعثة تَقييم الاحتياجات لِلسودان هو "فَهم السياق السوداني بِشكلٍ أفضَل، بِما في ذلك الأُطُر القانونية والمُؤسَّسية واحتياجات القُدرات لِمُختَلَف أصحاب المَصلَحة، وذلِك للإعلام عن نِطاق وَنوع الدَعم الفني للأمم المتحدة التي يُمكِن تَقديمَها لِلسودان في الوقت المناسب لِدَعم عَمَليتِه الانتخابية ".

وتُجرَى بِعثات تَقييم الاحتياجات كَمُمارَسة روتينية في كُل دَولة يُطلَب فيها من الأمم المتحدة تَقديم دَعم فنِّي لإجراء الانتخابات.

وبحسب البيان فإن بِعثة الأمم المتحدة لِتقييم الاحتياجات الانتخابية، عَقَدَت اجتماعات مع مَجموعة واسِعة مِن المُحاوِرين، مِنهُم مُمَثِّلين مِن السُلطات الوَطنية والولائية، الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام، المُجتَمع المَدني، المَجموعات النِسائية، أعضاء مُجتَمَع المانِحين، وَكالات الأمم المتحدة.

وتألَّفَت بِعثة الأمم المتحدة لِتَقييم الاحتياجات الانتخابية من مُمَثِّلين مِن قِسم الأمم المتحدة لِبناء السلام والشؤون السياسية شُعبَة الانتخابات، وبرنامِج الأمم المُتحدة الإنمائي.

وتَتَطَلَّع بِعثة الأمم المتحدة المتكاملة لِدعم المرحلة الانتقالية في السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأعضاء آخرون مِن أسرة الأمم المتحدة إلى التَواصُل مَع السُلطات الوطنية بِشأن نَتائِج بِعثة الأمم المتحدة لِتَقييم الاحتياجات الانتخابية دَعماً لانتخابات السودان.