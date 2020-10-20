بنسودا: حصلت على تأكيدات من البرهان بمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور

رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان استقبل مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا

الخرطوم 20 أكتوبر 2020 - أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الثلاثاء، حصولها على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد البرهان البرهان، بمحاسبة مرتكبي جرائم دارفور.

وقالت بنسودا في تصريحات صحفية عقب لقائها البرهان، في القصر الرئاسي بالخرطوم، " حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور".

ولم توضح بنسودا كيفية المحاسبة التي عناها البرهان،يعد أن تحدث وزير العدل السوداني الاثنين عن مواصلة الخرطوم في بحث 3 خيارات بشأن المتهمين في أحداث دارفور بينها تشكيل محكمة هجين أو مثول المتهمين في مقر المحكمة بلاهاي.

وأشارت المدعية إلى أنها "لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين للتعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون".

وأوضحت أن "اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، وأن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد".

وأضافت"هذه هي المرة الأولى التي تطلع فيها والفريق المعاون لها على الأوضاع والقضايا على أرض الواقع عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 5093".

وأكدت أن هذه "الزيارة ليست خاتمة المطاف، ولكنها بداية لجهود التعاون بين السودان والمحكمة من أجل تحقيق العدالة الحرب في إقليم دارفور.

وتجري المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا وعدد من مرافقيها مشاورات مكثفة في الخرطوم منذ الأحد الماضي، بشأن كيفية التنسيق والعمل لتحقيق العدالة في دارفور، كما يبحث الوفد عن مزيد من الأدلة والمعلومات ضد المتهم الموقوف في لاهاي علي كوشيب.

وفي 10 يونيو الماضي، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مجلس الأمن الدولي، بأن "علي كوشيب"، أحد زعماء ميليشيا "الجنجويد" السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي.

وطالبت بنسودا في الشهر نفسه كافة أعضاء المجلس ببذل كل الجهد لتسليم 4 متهمين سودانيين آخرين، بينهم الرئيس السابق، عمر البشير (1989: 2019)، ليمثلوا أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وأودى الصراع في هذا الإقليم بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة

وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير الماضي، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

وحُكم على البشير (76 عاما)، في ديسمبر الماضي، قضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم عن 70 عاما.