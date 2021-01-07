بنك أميركي يُمول استثمارات بمليار دولار في السودان

الخرطوم 7 يناير 2021 - وقعت وزارة المالية السودانية وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، اتفاقًا بالخرطوم، لتمويل صادرات واستثمارات بقيمة مليون دولار في السودان.
- رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي ووزيرة المالية المكلفة
ووصلت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد كمبرلي ريد إلى الخرطوم، بعد ساعات من مغادرة وزير الخزانة الأميركية البلاد، الذي وقع أيضا مع الحكومة السودانية اتفاق على قرض تجسيري بمبلغ مليار دولار.
وقالت وزيرة المالية المُكلفة هبة محمد علي، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "إن الاتفاق بين السودان وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، نص على التوافق بين الطرفين لتحديد المشاريع التي سيمولها البنك".
وحصرت الوزيرة المشاريع في مجالات البني التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الصحية.
وقالت هبة محمد علي إن التعاون بين السودان وأميركا سينتج عنه "فتح آفاق اقتصادية عديدة، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب".
وتوقعت المسؤولة السودانية دخول شركات أميركية كبرى في كل القطاعات الاقتصادية للاستثمار في السودان.
وقالت سفارة واشنطن في الخرطوم إن الاتفاق بين السودان والبنك يسمح للحكومة المدنية بالحصول على تمويل يتضمن القروض والضمانات والتأمين، وذلك لتمويل الصادرات الأميركية إلى البلاد بما يصل إلى مليار دولار.
وقالت رئيسية بنك التصدير والاستيراد كمبرلي ريد، إنها معجبة بالتغييرات التي حدثت في السودان، مبدية تطلعها إلى تطوير العلاقة الاقتصادية بين القطرين.
وتعول حكومة الانتقال على جذب الاستثمارات إلى السودان للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها، وهي أزمة تتفاقم يوما عن الآخر.
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