بنك التنمية الأفريقي يعلن دعم السودان لمعالجه ديونه

الخرطوم 6 مارس 2021 – أعلن رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي اديسينا، عن دعم البنك لمعالجة ديون السودان مع جميع الأطراف، حيث تتطلع حكومة الانتقال إلى إعفاء ديون البلاد عبر مبادرة (الهيبك).

جبريل ابراهيم

وعقد مجلس محافظي البنك، الجمعة، الاجتماع الافتراضي فوق العادة السابع، بحضور رئيس البنك أكينومى اديسينا ووزراء مالية الدول الأعضاء، وحضره من جانب السودان وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: "إن رئيس البنك الأفريقي أكينومى اديسينا، أكد مواصلة دعم السودان لمعالجة ديونه بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية".

وجاء تأكيد اديسينا، عقب دعوة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إلى البنك لمواصلة دعم بلاده وتقديم العون اللازم لمعالجه ديونها الخارجية، إضافة إلى المساعدة في تسوية متأخرات الديون للدخول في مبادرة (الهيبك).

وتعمل حكومة الانتقال على إعفاء ديون البلاد البالغة أكثر من 60 مليار دولار، عبر مبادرة الهيبك، وهي مبادرة أطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعفاء ديون البلدان المثقلة بالديون.

وقدم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم شرحًا إلى مجلس محافظي البنك عن التحديات الاقتصادية التي تواجه بلاده، مشيرًا إلى إنها تطلبت إجراء إصلاحات اقتصادية في الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد الوزير ضرورة مشاركة البنك الأفريقي في مؤتمر باريس للمانحين المزمع عقده في مايو المقبل، والذي يهدف إلى دعم السودان وتمكينه من إتخاذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

ونفذ السودان إصلاحات اقتصادية تمثلت في تخفيض قيمة العملة الوطنية ورفع الدعم الحكومي الكامل والجزئي عن الوقود والكهرباء والخبز، ويعمل على تنفيذ برنامج دعم مالي مباشر للأسر بواقع 30 دولارًا لكل أسرة مكونة من 6 أفراد.

وناقش اجتماع مجلس محافظي البنك، وفقًا للبيان، عدد من القضايا، من "أهمها معالجة الوضع المالي للبنك لتجنب مخاطر التصنيف المالي المنخفض لقدراته التي تسببت فيها جائحة كورونا".

وأكدت الدول الأعضاء وغير الأعضاء على دعمها للبنك للخروج من أزمته المالية والحفاظ على تصنيفه المالي حتى يتمكن من ممارسة دوره التنموي المطلوب.

وأجاز الاجتماع بعض الإتفاقيات مثل إتفاقية التعاون مع كوريا وتمديد فترة عمل صندوق النيباد لمشاريع البنيات التحتية بجانب إتفاقية صندوق كندا لدعم التغيير المناخي في القارة الأفريقية.

وقال البيان إن الاجتماع خلص إلى "تبني مدخل وإطار متكامل لتعزيز القدرات المالية للبنك على المديين المتوسط والطويل، بما فى ذلك رفع كفاءة البنك والبحث عن صيغ مبتكرة، إلى جانب المساهمة المؤقتة فى رأس مال البنك".

ودرج بنك التنمية الأفريقي على عقد اجتماعات فوق العادة واستئنائية لمناقشة القضايا الفورية كان آخرها في أغسطس 2020، كما أنه يعقد اجتماعا سنويا.