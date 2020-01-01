بنك السودان: احتياطي النقد الأجنبي يكفي البلاد لحوالي 3 أشهر

الخرطوم 1 يناير 2020- قال مسؤول رفيع في بنك السودان المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يكفي حاجة البلاد من الاستيراد لمدة تتراوح بين شهرين الى ثلاث.

محافظ بنك السودان المكلف بدرالدين عبد الرحيم

وأوضح نائب محافظ بنك السودان المركزي المعتصم عبد الله خلال مؤتمر صحفي الأربعاء بأن الوضع النموذجي أن تكفي موارد النقد الأجنبي البلاد ما بين 4 الي 6 أشهر.

وتابع "إلا أن ما يكفي حاجة البلاد من استيراد السلع حاليا يصل من 2 الى 3 أشهر".

بدوره اقر محافظ بنك السودان المركزي المكلف بدرالدين عبد الرحيم بإعاقة الاستثناءات لتطبيق سياسات البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

وأكد خلو سياسات البنك للعام 2020م من أي استثناءات لأي جهة وأن السياسات الجديدة تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وأعلن عبد الرحيم الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي الأربعاء لاستعراض سياسات 2020 حظر التمويل لشركات النقد الأجنبي وتمويل شراء العملة والأوراق المالية وتجارة الرصيد وتمويل شراء الذهب وتمويل السيارات.

وأشار إلى استثناء البنك تمويل السيارات 25 راكب فما فوق إلى جانب المواتر (الركشات).

وقال عبد الرحيم بان الاستدانة من الجهاز المصرفي في موازنة 2020م ستكون في الحدود الدنيا.

ونفى وجود اي اتجاه لتغيير العملة الوطنية مؤكدا مساعي البنك المركزي للوصول للحدود المثلى عالميا في طباعة الفئات الكبيرة للعملة.

وأوضح أن تحقيق الاستقرار المالي باستقرار المستوى العام للأسعار لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وضبط معدلات التضخم بمتوسط في حدود 30% للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي وباستهداف نمو في عرض النقود بنحو 50%.

وأشار إلى أن استقرار واستدامة سعر الصرف ستكون بتعظيم عرض النقد الأجنبي وترشيد استخدامه والطلب عليه وبمنح المصدرين مرونة في الاستيراد واستخدام واسترداد حصائل الصادر

وقال ان خروج البنك المركزي من تجارة الذهب بغرض بناء الاحتياطات الخارجية.

كما تحدث عن سعي البنك لاستعادة وتطوير علاقات المراسلين المصرفية للإسهام في جذب تحويلات السودانيين بالخارج.

وكشف عن هيكلة للبنك المركزي خلال الفترة القادمة بإشراف فريق من صندوق النقد الدولي تتضمن دراسة الوضع الحالي للبنك والتحديات.

وتوقع بدر الدين أن يصل البنك في الفترة القادمة دعم من أصدقاء السودان خاصة في الجوانب الفنية، لافتا إلى أن موقف السيولة النقدية بالبنك مطمئن خاصة بعد إعادة الثقة بين المصارف والعملاء مقرا بأن البنك يعاني من مشكلة السعة التخزينية للعملات.