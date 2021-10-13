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بنك السودان: استلام تحويلات عبر نظام (الآيبان) و27 مصرفاً تجتاز الاختبارات

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الخرطوم 13 اكتوبر 2021- أعلن بنك السودان المركزي عن استلام عدد من التحويلات عبر النظام المصرفي العالمي "الآيبان" لعملاء بعض المصارف؟

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

ويتكون رقم الحساب المصرفي الدولي من مجموعة من الأرقام والحروف تشتمل على مفتاح البلد (SD) بالنسبة للسودان بالإضافة مفتاح خاص بالبنك الذي يوجد فيه الحساب ورقم الحساب ومفتاح الحساب، ولكل حساب مصرفي رقم (ايبان) خاص به.

ويقلل نظام (IBAN) من تكلفة التحويلات الواردة إلى السودان خاصة من الدول المطبقة لذات النظام والبالغ عددها 77 دولة، كما أنه يعمل على تقليل المعلومات التي يحتاجها مرسل التحويل.

وأكد بنك السودان المركزي في بيان صحفي تلقته سودان تربيون الأربعاء أن الآيبان معد للاستخدام دون أي عوائق، وهو الأمر الذي أكدته الاختبارات مع منظمة سويفت وتأكيدها على إدراج السودان ضمن النشرة الشهرية لهم،بالاضافة الى نشرات خاصة بالشركات المالية .

وكشف المركزي عن اجتياز 27 مصرفاً تجارياً اختبارات الآيبان مما يٌمكّنها من التعامل عبره لاستقبال وإرسال الحوالات من وإلى خارج السودان.

واشار المركزي الى تبقى فقط 11 مصرفاً حتى يمكن القول بأن جميع المصارف نفذت المشروع بنسبة نجاح 100%،

وأوضح أن هذه المصارف المتبقية تعمل في تنفيذ الاختبارات الأخيرة لإنشاء ال (IBAN) والتي يترتب عليها تعديل صيغة أنظمتهم المصرفية وتعديل الحسابات ودمجها، منها مصارف تم إعادة الاختبار لأرقام الآيبان الخاصة بحساباتهم وهي الآن في طور التعديلات.



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