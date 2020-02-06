بنك السودان يصدر ضوابطه الجديده لتصدير الذهب

الخرطوم 6 فبراير 2020- أصدر بنك السودان المركزي سياسات جديدة الخميس بشأن تصدير الذهب.
- سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)
وقال أمين مال الغرفة التجارية ممثل تجار ومصدري الذهب، هيثم تبيدي، إن بنك السودان أعلن منشور جديد خاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر بغرض التصنيع والإعادة.
وكشف أن المركزي سمح بتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة بموجب التعهد الصادر من شعبة مصدري الذهب التابعة لاتحاد الغرف التجارية السودانية بإعادته خلال شهر من تاريخ التصدير مع وضع شيك ضمان.
وانعقد بوزارة المالية الخميس اجتماع ضم اتحادات منتجي ومصنعي الذهب والغرفة التجارية وقطاع التعدين.
وناقش الاجتماع كيفية مواجهة التهريب بسياسات تشجيعية للتجار مع مراعاة أسعار البورصة العالمية والتطرق إلى المعوقات.
وقالت رئيس هيئة الاستثمار والقطاع الخاص، هبة محمد علي، إن الاجتماع كان مثمراً وبناءً تم فيه بحث العديد من المعوقات والحلول التي من شأنها الدفع بإنجاح نشاط الذهب تجارياً إلى الأسواق العالمية بالطرق القانونية.
واوضحت أنه وفقاً لتطور قانون الاستثمار يجب أيجاد طرق ناجعة لحماية المستثمرين والعمل بالتوافق مع الجميع في كيفية تطوير القطاع لخدمة البلاد بصورة فاعلة حتى يستفيد صغار المستثمرين.
وأوصى الاجتماع بتوجيه البنوك لتمويل قطاع التعدين والعمل على ملائمة القوانين المحلية والمركزية إلى جانب تأهيل وتطوير مصفاة السودان للذهب حتى تواكب المصافي العالمية والعمل على إنشاء معمل قومي بمواصفات حديثة.
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