 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 6 شباط (فبراير) 2020

بنك السودان يصدر ضوابطه الجديده لتصدير الذهب

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 6 فبراير 2020- أصدر بنك السودان المركزي سياسات جديدة الخميس بشأن تصدير الذهب.

JPEG - 29.2 كيلوبايت
سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

وقال أمين مال الغرفة التجارية ممثل تجار ومصدري الذهب، هيثم تبيدي، إن بنك السودان أعلن منشور جديد خاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر بغرض التصنيع والإعادة.

وكشف أن المركزي سمح بتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة بموجب التعهد الصادر من شعبة مصدري الذهب التابعة لاتحاد الغرف التجارية السودانية بإعادته خلال شهر من تاريخ التصدير مع وضع شيك ضمان.

وانعقد بوزارة المالية الخميس اجتماع ضم اتحادات منتجي ومصنعي الذهب والغرفة التجارية وقطاع التعدين.

وناقش الاجتماع كيفية مواجهة التهريب بسياسات تشجيعية للتجار مع مراعاة أسعار البورصة العالمية والتطرق إلى المعوقات.

وقالت رئيس هيئة الاستثمار والقطاع الخاص، هبة محمد علي، إن الاجتماع كان مثمراً وبناءً تم فيه بحث العديد من المعوقات والحلول التي من شأنها الدفع بإنجاح نشاط الذهب تجارياً إلى الأسواق العالمية بالطرق القانونية.

واوضحت أنه وفقاً لتطور قانون الاستثمار يجب أيجاد طرق ناجعة لحماية المستثمرين والعمل بالتوافق مع الجميع في كيفية تطوير القطاع لخدمة البلاد بصورة فاعلة حتى يستفيد صغار المستثمرين.

وأوصى الاجتماع بتوجيه البنوك لتمويل قطاع التعدين والعمل على ملائمة القوانين المحلية والمركزية إلى جانب تأهيل وتطوير مصفاة السودان للذهب حتى تواكب المصافي العالمية والعمل على إنشاء معمل قومي بمواصفات حديثة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

إنّ فى الصمت كلاما ! 2020-02-06 20:14:12 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com الحق فى الصمت ( أثناء مرحلتى الإستجواب والمحاكمة ) حق متأصّل فى منظومة حقوق الإنسان، مكفول للمُتّهم/ ين، لحمايته/ م من التعسُّف، وحفظ حقّه/ م فى تحقيق المحاكمة العادلة، على مبدأ (...)

إعلان دعم قضايا السلام والوحدة الطوعية المفترى عليه من رسل الشؤم والأقلام الصدئة 2020-02-04 18:26:46 بقلم: الجاك محمود أحمد الجاك معلوم أن العلاقة بين الحركة الشعبية والحزب الإتحادي الديمقراطي ليست وليدة اللحظة، وإنما هي من أقدم وأمتن العلاقات في تاريخ السياسة السودانية. فقد نشأت هذه العلاقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، (...)

وجهاز الدولة: حماقة الرفيق خميس 2020-02-03 11:40:39 مجدي الجزولي خلصنا في الكلمة السابقة إلى تقريظ تصور بولانتزاز في كتابه "الدولة، السلطة، الاشتراكية" (١٩٧٨) لجهاز الدولة كعلاقة اجتماعية وشرحه أن الدولة ليست أداة محايدة في يد أصحاب السلطان السياسي أو دارا خالية للإيجار. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.