بنك السودان: تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار لعمليات الاستيراد

الخرطوم 3 أكتوبر 2021- كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار لعمليات الاستيراد من أصل 60 مليون دولار تمثل المبلغ الكلي لمزاد النقد الأجنبي الثالث عشر.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وظل سعر الصرف للعملة المحلية في السودان مقابل الدولار مستقرا لنحو ثلاثة أشهر في حدود 450 جنيها بالأسواق غير الرسمية.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن بنك السودان المركزي أطلعت عليه "سودان تربيون" الأحد فإن عدد البنوك المشاركة في المزاد بلغ 21 بنكاً.

كما وصل عدد الطلبات المستلمة الى 87 بينما بلغ إجمالي قيمة الطلبات المستلمة 24,355,800.7 مليون دولار،

وأوضح البيان أن عدد الطلبات التي تم التخصيص لها بلغ 39 طلباً مستوفياً لشروط المزاد.

كما بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 10,438,646.4 مليون دولار.

ونوه إلى استبعاد 14 طلباً لعدد من الأسباب منها عدم الالتزام بضوابط المزاد أو عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم تطابق البيانات.

ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 445.000 جنيهاً للدولار، وأدني سعر صرف تم التنفيذ به 436.7300 جنيهاً للدولار.

ويهدف بنك السودان لتحقيق استقرار سعر الصرف بالاستمرار في تنظيم مزادت النقد الأجنبي كما تأتي تلك الخطوة إنفاذاً لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المُدار

ويقول بنك السودان المركزي أن هذه الآلية تعد من آلياته للتدخل والتي ساهمت بشكل أفضل في تحقيق استقرار أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.