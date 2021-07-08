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بنك السودان: تخصيص أكثر من 27 مليون دولار لاستيراد السلع والجنيه يواصل التحسن

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الخرطوم 8 يوليو 2021 ـ كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 27 مليون دولار لاستيراد السلع في سابع مزادت النقد الأجنبي بينما استمر سعر المحلية في التحسن امام سلة العملات الأجنبية خلال تعاملات نهاية الأسبوع.

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مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)

وتشهد الأسواق الموازية للعملات هذه الأيام حالة من التراجع في انشطتها مع انتظام بنك السودان المركزي في تنظيم مزادات النقد الأجنبي ما ادى الى تراجع الطلب عليه من خارج القنوات المصرفية لأغراض الاستيراد.

وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الخميس أن المزاد السابع للنقد الأجنبي حظي بقبول واسع من المصارف وشارك فيه حوالي 25 بنكا مقارنة بـ 22 بنكا في المزاد السادس.
وبلغت الطلبات المقدمة 141 طلبا مقارنة ب 132 طلبا في المزاد الذي سبقه.

وبحسب البيان فانه تم قبول 112 طلبا، ووصل إجمالي الطلبات المستلمة 34.943.812.81 مليون دولار علما بأن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار والمبلغ الذي تم تخصيصه 27.544.439.17.مليون دولارا لعدد 110 طلبا استوفت شروط المزاد.

ولفت إلى استبعاد 31 طلبا لعدد من الأسباب منها عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم الالتزام بضوابط المزاد الخاصة بالاستيراد أو عدم كفاية رصيد المصرف.

ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 448 دولار، وأدني سعر صرف 429 دولار.

وتأتي المزادات التي ينظمها البنك المركزي انفاذا لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.

كما نَوه المركزي إلى انطلاق فعاليات المزاد الثامن بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة.

في الأثناء واصلت العملة المحلية رحلة التحسن امام سلة العملات الأجنبية كما حدد بنك السودان السعر التاشيري ليوم الخميس بـ 451 جنيها.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ سودان تربيون الخميس فإنه جرى تداول بيع الدولار الواحد بـ 454 جنيه مقابل 457 جنيها الأربعاء.

كما سجل سعر البيع للريال السعودي 121 جنيها والدرهم الإماراتي 123 جنيها بينما بلغ سعر البيع لليورو 540 جنيها.

وارجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى تراجع الطلب خاصة مع استمرار البنك المركزي فى تخصيص مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد ما أسهم في احجام المستوردين عن اللجوء للأسواق الموازية.



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