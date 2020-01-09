 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 9 كانون الثاني (يناير) 2020

بنك السودان يخاطب لجنة إزالة التمكين لتصحيح وضع اتحاد المصارف

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 يناير2020- علمت ( سودان تربيون) أن محافظ بنك السودان المركزي خاطب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال للمطالبة بتصحيح وضع اتحاد المصارف السوداني.

JPEG - 11.6 كيلوبايت
بنك السودان

وأفاد المحافظ اللجنة بحسب مصادر موثوقة أن اتحاد المصارف منشأ طبقا لقانون تنظيم العمل المصرفي ولا يتبع لاتحاد أصحاب العمل السوداني كما أنه غير مسجل في تنظيمات العمل.

وقالت المصادر ان لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وعدت محافظ بنك السودان المركزي بمعالجة وضع اتحاد المصارف خلال الفترة المقبلة.

وفى سبعينيات القرن الماضي بدأت فكرة لإنشاء اتحاد المصارف السوداني عقب تأميم المصارف لتتبلور الفكرة خلال التسعينات بشكل منظم بعد توسع السوق المصرفي ودخول عدد من المصارف الأجنبية لمزاولة العمل المصرفي.

وفي عام 1991م تم تضمين الاتحاد في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991م والتعديل اللاحق لسنة 2003 بموجب المادة 59 ومنذ ذلك الوقت أصبح للاتحاد وضعه القانوني المعترف به وباشر مهامه باختيار مجلس إدارة يتكون من ثمانية أشخاص من بين مديري العموم.

وأوضحت المصادر أن اتحاد المصارف يمثل مؤسسات وليست أفراد كما أنه جهة استشارية لمحافظ البنك المركزي.

والشهر الماضي أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

كما أصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الأموال في السودان ياسر عبد الرحمن العطا، وقتها قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لعام 2010.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الثورة السودانية : محاولات تغيير مسارالثورة السودانية، وإجهاضها صناعة بائرة ! 2020-01-09 04:59:37 فيصل الباقر يُخطىء - كائن من كان – من ظنّ أو يظن، أنّ الثورة السودانية الظافرة، ستجهضها وتُفرغها من محتواها الوطنى والقومى والإنسانى، محاولات خلق فوضى مُصطنعة، أو إحداث فراغات أمنية، تُستغل فى المحصلة الأخيرة، لإجهاض (...)

نحتاج إصلاحاً عاجلاً 2020-01-05 22:52:10 بقلم : محمد عتيق الصراع بين الخير والشر هو جدل الحياة وخط التاريخ البشري في صعوده المتعرج ، نسمع بذلك - أو بما معناه - ونشاهد تماثلاته في فنون المسرح والسينما ، ولكنني لم أره رأي العين واقعاً عملياً إلا في الصراع الذي (...)

وأخيراً 2019-12-29 20:47:07 بقلم : محمد عتيق لا أشك مطلقاً أننا في حضرة الفرصة الأخيرة لبلادناالحبيبة ، فرصة أن ينهض موحداً قوياً بتنوعه الجميل أو يتناثر إلى دويلات هزيلة تابعة لهذه الدولة أو تلك من دول المنطقة ، فرصة أن نبقى أو يذرونا الريح .. (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.