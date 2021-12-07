بنك السودان يخصص أكثر من 7 ملايين دولار في مزاد النقد الخامس عشر

الخرطوم 7 ديسمبر 2021- كشف بنك السودان المركزي عن تخصيصه أكثر من 7 مليون دولار في مزاد النقد الأجنبي الخامس عشر من إجمالي 50 مليون دولار تم طرحها في المزاد.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وتحاول الحكومة استدامة استقرار سعر الصرف بتخصيص مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد للسلع الضرورية.

وأعلن المركزي طبقا لبيان صحفي اطلع عليه سودان تربيون الثلاثاء عن مشاركة حوالي 16 بنكاً في المزاد وكشف أن عدد الطلبات المستلمة بلغ49 طلباً.

وأشار المركزي إلى أن عدد الطلبات التي تم التخصيص لهابلغت 40 طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 9,397,094.6065 مليون دولار .

واستبعد المركزي عدد من الطلبات لعدم الالتزام بضوابط الاستيراد أوعدم الالتزام بضوابط المزاد الخاصة بالاستيراد أو عدم تطابق البيانات.

كما حدد المركزي أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 449.65 دولار ، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 425 دولار.

و تأتي المزادات التي ينظمها البنك المركزي إنفاذا لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.