الخرطوم 19 سبتمبر 2021 ـ كشف بنك السودان المركزي عن تخصيص نحو 2.868 مليون دولار لصالح عمليات الاستيراد من القيمة الإجمالية للطلبات المستلمة والبالغة 13.833 مليون دولار في المزاد الحادي عشر للنقد الأجنبي.
- مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)
وأعلن المركزي في بيان صحفي تلقته سودان تربيون الأحد عن مشاركة 20 بنكاً في المزاد الحادي عشر بقيمة 60 مليون دولار.
كما بلغت عدد الطلبات المستلمة 51 والطلبات وَالمقبولة 32 طلباً.
وأشار إلى أن الطلبات التي تم التخصيص لها 15 طلباً مستوفياً لشروط المزاد.
كما بلغت القيمة الإجمالية للطلبات المستلمة 13.833 مليون دولار وكان التخصيص الفعلي للطلبات في حدود 2.868 مليون دولار.
وأكد أن عدد الطلبات التي تم استبعادها 19 طلباً لعدد من الأسباب، منها عدم الالتزام بضوابط الاستيراد أو عدم الالتزام بضوابط المزاد أو عدم تطابق البيانات وغيرها.
ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 436.14 جنيها للدولار، وأدني سعر صرف تم التنفيذ به 428.5 جنيها للدولار.
يشار إلى أن هذا المزاد يعتبر الثاني عبر تطبيق نظام (نظم مزادات النقد الأجنبي) الذي طبقه البنك في إطار تطوير وترقية عمل مزادات النقد الأجنبي.
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