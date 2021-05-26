بنك السودان يخصص 16 مليون دولار في مزادات النقد الأجنبي

الخرطوم 26 مايو 2021 ـ كشف بنك السودان المركزي أن جملة المبالغ المخصصة في أول مزادات النقد الأجنبي بلغت أكثر من 16 مليون دولار بينما أعلن عن قبول 66 طلبا من اجمالي 137 من الطلبات المسلمة واستبعاد 71 طلبا.

مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)

وبدأت في مباني البنك المركزي الأربعاء أول مزادات النقد الأجنبي بقيمة اجمالية 40 مليون دولار وبمشاركة 20 بنكا.

وأوضح بنك السودان المركزي في بيان صحفي تلقته سودان تربيون الأربعاء أن أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 420.06 جنيه مقابل أقل سعر 401 جنيه.

وأشار البيان أن المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد تقدر بـ 4732.753.159.16 دولار وأفاد أن قيمة الطلبات المستلمة تقدر بنحو 46.221 ألف دولار.

وشملت القائمة عدد من السلع من بينها ورق طباعة، قطع غيار ومعدات، إطارات شاحنات، مولدات كهربائية، حفارات، قطع غيار بصات سفرية، معدات ورش، مدخلات انتاج صناعي، مواد بلاستيك، سماد، خام حديد وكلور، صودا كاوية، شاي وكبريت منزلي.

ونوه المركزي إلى أنه بعد النجاح الذي حققه هذا المزاد سيعلن بنك السودان المركزي تفاصيل اقامة مزاد النقد الأجنبي الثاني خلال فترة وجيزة.

ويأتي المزاد أنفاذا لسياسات البنك المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار حيث تم اصدار منشورا لآلية التدخل في سوق النقد الأجنبي عبر المزادات حدد فيها الشروط المطلوبة لهذه المزادات وآلية عمل المزاد.