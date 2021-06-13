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بنك السودان يخصص 41 مليون دولار لاستيراد السلع في رابع مزادات النقد الأجنبي

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مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)

الخرطوم 13 يونيو 2021- كشف بنك السودان المركزي عن تخصيصه 41.090 مليون دولار في المزاد الرابع للنقد الأجنبي لاستيراد السلع.

وبالرغم من إعلان البنك المركزي عن تخصيصه مبالغ من النقد الأجنبي لصالح استيراد السلع تشهد الأسواق الموازية للعملات حالة من التذبذب هذه الأيام.

وقال البنك في بيان صحفي اطلعت عليه "سودان تربيون" الأحد إن المزاد الرابع حقق قبولا عاليا وشارك فيه حوالي 27 بنكا، كما جرى تقديم 191 طلبا بينما تم تخصيص 41.090 مليون دولار.

ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 430 دولار، وأدني سعر صرف تم التنفيذ يه 408.3820 دولار وتم التخصيص لعدد 125 طلبا مستوفيا لشروط المزاد.

وأعلن المركزي عن إطلاق المزاد الخامس الثلاثاء الموافق 22 يونيو بمبلغ 60 مليون دولار.

يشار إلى ان المزادات التي ينظمها البنك المركزي تأتي انفاذا لسياسات بنك السودان المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.

في الأثناء شهدت العملة المحلية في السودان تحسنا طفيفا امام سلة العملات الأجنبية في تداولات بداية الأسبوع.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ “سودان تربيون" فإنه جرى تداول الدولار بـ 472 جنيها مقابل 457 جنيها ليوم الخميس.

فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 122 جنيها والشراء 120جنيها بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 123 جنيها والشراء 122 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 565 جنيها والشراء 560جنيها.



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