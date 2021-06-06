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بنك السودان يخصص 50 مليون دولار لاستيراد السلع في ثالث مزادات النقد الأجنبي

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الخرطوم 6 يونيو 2021 ـ كشف بنك السودان المركزي عن تخصيصه 50 مليون دولار لاستيراد السلع مقارنة بـ 43.4 مليون دولار في المزاد الثاني و16 مليون دولار للمزاد الاول بينما واصل الجنيه رحلة التحسن امام سلة العملات الأجنبية .

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مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وتشهد الأسواق الموازية للعملات تعافيا للجنيه بالتزامن مع استمرار مزادات النقد الأجنبي وتراجع الطلب على العملات الصعبة.

وأعلن البنك المركزي في بيان صحفي الأحد نتيجة المزاد الثالث للعملات الأجنبية حيث وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 422 جنيه، وأدني سعر صرف 395 جنيه للدولار.

وأكد البيان تحقيق المزاد الثالث قبولا عاليا بمشاركة 24 بنكا وأن عدد الطلبات المقدمة بلغ 277 طلباً.

وأضاف "كما وصل حجم المبلغ الذي تم تخصيصه 50 مليون دولارا مقارنة بـ 43.4 مليون دولار بالمزاد الثاني و16 مليون دولار للمزاد الأول".

واوضح قبول 174 طلبا مستوفيا لشروط المزاد، ونوه إلى انطلاق فعاليات المزاد الرابع يوم الأحد المقبل بمبلغ 50 مليون دولار.

وينظم البنك المركزي تلك المزادات انفاذا لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر الصرف.

فى الأثناء واصلت العملة المحلية رحلة التحسن امام سلة العملات الأجنبية في أعقاب استمرار مزادات النقد الأجنبي وتراجع حدة المضاربات.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لــ" سودان تربيون " فإن سعر البيع للدولار سجل 460 جنيهًا مقارنةً بـ 465 و470 خلال الأيام الماضية فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 122جنيها والريال السعودي 117 جنيها بينما وصل سعر البيع لليورو 540 جنيها.



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